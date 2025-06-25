鉅亨網編輯林羿君 2025-06-25 14:10

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高盛集團全球回購交易主管查德 · 錢伯斯 (Richard Chambers) 表示，隨著外國投資人加強外匯對沖力度，美元可能將延續有史以來最糟糕年度開局表現。

高盛：匯市對沖風暴來襲 美元恐加速下跌。(圖:shutterstock)

「鑒於波動性加劇，我們確實預期外匯避險比率將會提高，」錢伯斯在國際掉期與衍生工具協會於紐約舉辦的一場活動中表示。「無論是美元走弱、外匯避險比率上升，還是未來以外匯避險形式購買美國公債，這些趨勢我們認為將比 12 個月前普遍得多。」

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彭博美元指數今年已下跌逾 8%，創歷來最糟的年度開局，原因是川普總統的善變政策擾亂了全球市場，動搖了投資人信心。外國持有的美國資產，包括股票、國債及公司債券，在過去十年間已翻倍至 31 兆美元。

錢伯斯認為，投資人將更傾向於民族主義和在地化投資，而非轉向美元。其結果是美國將更依賴國內買家消化不斷增長的債務，並「更依賴提升金融中介能力來為體系提供槓桿」。

橋水基金利率策略主管 Alex Schiller 在會中指出，如何為持續膨脹的債務尋找潛在買家不僅是美國面臨的難題，更是全球性挑戰。他強調，今年美國 10 年期公債在主要債券市場表現最佳。

Schiller 分析稱，2015 年至 2022 年間，由於各國央行透過量化寬鬆吸收債券供應，歐洲、日本、英國和美國私人投資者的淨債券購買量幾乎為零。但隨著各大央行為對抗通膨逆轉政策方向減持債券，這一格局已被打破。

他特別指出，「債券供需變化最劇烈的並非美國，日本和歐洲市場的結構性調整更為顯著。」

Schiller 還表示，當全球各國政府競相擴大債務規模時，黃金已成為最大受益者。