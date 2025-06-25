泰國擬重新將大麻列為毒品！政策急轉將僅限醫療用途

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-25 13:10

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泰國政府即將重新將大麻列為毒品，未來僅允許醫療用途合法化。這項重大政策轉向出現在推動大麻合法化的政黨退出執政聯盟後，引發政壇與產業界動盪，對這個尚未受到充分監管的產業構成威脅。

泰國擬重新將大麻列為毒品。(圖：Shutterstock)

根據《南華早報》報導，泰國公共衛生部長宋薩（Somsak Thepsutin）於 6 月 24 日宣布，最新公告已簽署，預計即將生效，屆時使用大麻將需取得醫師開立的醫療處方。

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他強調，自 2022 年泰國大麻除罪化以來，因缺乏相關配套法律與監管，導致全國大麻店激增逾 1 萬家，並引發廣泛的娛樂用大麻濫用問題。

宋薩在內閣會議前表示：「這是一個日益嚴重的問題，我們收到了大量投訴。目前，大麻被列為受嚴格監管的醫用草藥，但未來它將成為麻醉藥品。」

這一轉向將是泰國毒品政策上的重大逆轉。作為亞洲首個將大麻合法化的國家，泰國自除罪化以來，大麻商店在熱門觀光區與曼谷市區大量出現，甚至出現邊境走私與非法大麻交易等問題。

泰國執政黨內部分裂導致大麻政策轉向

大麻政策一直是泰國現任總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）所屬為泰黨（Pheu Thai）與其前聯盟夥伴泰自豪黨（Bhumjaithai）間的主要爭議焦點。泰自豪黨曾是推動大麻合法化的主要力量。

自 2023 年兩黨組閣以來，為泰黨多次試圖將大麻納入嚴格的禁毒框架，但始終受到泰自豪黨強烈反對。如今隨著泰自豪黨因邊境爭議退出聯盟，再也無力守護其代表性政策，大麻政策終將迎來重大變化。

宋薩表示，新政策草案已於 5 月 22 日至 6 月 15 日開放公眾意見，主要內容是限制大麻用途為醫療，作為邁向重新列為毒品的過渡性措施。泰國衛生部也將訂立新規，要求所有大麻販售店申請執照時，須配置專業醫師駐點。