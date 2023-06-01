前瞻攜手泛鴻海集團 搶電池材料市場

隨著鴻海 (2317-TW) 集團衝刺電動車事業，上游供應鏈也動起來，前瞻能源攜手泛鴻海集團共同開發鋰電池材料，榮炭副總顏文群看好，前瞻隔離膜與國內材料廠緊密配合，除共享技術資源外，也透過搭配不同主材設計具競爭力的電池產品。

前瞻能源目前正和國碩 (2406-TW) 旗下芯和能源與碩禾電材 (3691-TW)，與榮炭 (6555-TW) 等國內正負極、新材料等材料廠進行密切合作研發。

顏文群認為，上游正極、負極、電解液與隔離膜等材料是電池芯性能優劣的關鍵核心，相較國外材料廠多專注在單一材料，前瞻因與國內材料廠長期配合，更能從材料整合的角度發展各自材料特性，並設計出不同於國外競爭對手的利基路線，分工也能更精準、更高效。

前瞻長期深耕乾式隔離膜，除了與鴻海集團合作，也攜手台塑集團，前瞻能源執行長李建興指出，前瞻與台塑、台化集團共同布局，發展隔離膜上游主要原料聚烯烴取得重要進展，未來將進一步掌握未來每年百萬噸龐大商機。

李建興看好，在全球電動車及儲能系統鋰電化市場趨勢下，聚烯烴原料未來市場規模將是百萬噸等級，商機相當巨大，為支援未來台灣鋰電池芯產業自主與國產化競爭力，台塑、台化集團擴大國產聚丙烯 (PP)、聚乙烯 (PE) 原料產能與持續技術紮根，是不可或缺的一環。

展望後市，隨著台灣鋰電芯廠競相擴建 GWh 等級新廠，帶動本土鋰電池關鍵材料龐大需求，前瞻能源也宣佈本季將投資 12 億元，在南科擴建一億平米的隔離膜新生產工廠，大幅擴增八倍產能，預計 2024 年第三季新產能竣工投產，屆時隔離膜供貨能力將邁入 GWh 等級水準，規模達到全台第一。

前瞻能源股東陣容堅強，包括普誠 (6129-TW)、帆宣 (6196-TW)、新日興 (3376-TW) 與商丞 (8277-TW) 等，在董事長姜長安，總經理及執行長李建興領導下，已發展成為台灣及亞洲鋰電池芯上游隔離膜材料新興供應廠之一，目前南科一期廠 1200 萬平米產能，今年持續呈現滿載生產。

前瞻隔離膜相較於同業產品，其獨特設計的高孔隙率結構 (>50%)，兼具薄型化、高穿刺及機械強度，應用上可提高電池充放電倍率，減少電池溫升以及增加電池壽命，主要應用於高階長效型儲能及快充車用電池，未來並可應用於半固態及準固態電池。

工研院材化所技術長潘金平認為，前瞻的超高孔隙率隔膜技術，可提高電解液的飽液量，提高循環壽命及降低鋰離子擴散阻抗，其高透氣度可提高電芯的充放電 C-rate，小孔降低直通孔的問題，多孔提高鋰離子分散性，可有效降低鋰支晶的形成，透過均勻的結晶成核，讓隔離膜的每一個位置數據都接近，提使電池的一致性，獨特的蜂巢設計，隔離膜的強度更強，大大提高電芯的良率。