〈永昕展望〉兩營運動能 明年營收恢復成長力道

永昕 (4726-TW) 預期，隨著疫情緩解後，海外客戶來台查看廠區並將加入生產，加上既有客戶臨床進度持續推進，估今年 (2022) 營收持平去年，明年 (2023) 營收年增幅恢復至 20-30% 成長力道。

總經理陳佩君提到，儘管受到疫情影響，今年營收不會衰退、持平去年，算是及格範圍內；2019-2021 年營收年增幅都有 20-30%，看好隨著疫情緩解後，未來營收恢復穩步成長，明年則有望年增 20-30%。

永昕主要客戶來自日本，累計至今共有 18 個日本客戶，其中有三分之一的客戶更新增多項產品委託案，除了與韓國眼藥廠商 SCD 合作開發的黃斑部病變注射生物相似藥 Eylea，預計明年上半年申請日本藥證外，大股東日本藥廠 JCR 明年還會加入兩項新產品。

永昕今年 7 月底為國際化與未來發展策略，私募引進 JCR、持股 20.48% 成為大股東，陳佩君指出，事實上雙方 2020 年就展開合作開發藥品，這兩年也完成藥品三批 GMP 量產確效，近期雙方擴大合作，明年會再承接 JCR 兩項新開發案。

其他合作案方面，永昕與建誼生技合作打造 ADC(抗體藥物複合體) 生產製程價值鏈，由永昕負責 ADC 藥物的設計、製程開發與放大，建誼則負責合成設計小分子化學藥物、製程開發及 ADC 的 GMP 生產。

另外，永昕也積極拓展細胞治療領域，今年下半年啟動建置細胞治療先導工廠，預計 2024 年第三季完工並開始接單生產，該廠將涵蓋幹細胞、免疫細胞、CAR 等細胞治療產品的 GMP 生產。