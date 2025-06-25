鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-25 13:12

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台灣日前將華為、中芯國際等 601 個實體納入「出口管制名單」。對此，國台辦表示，將採取有力措施堅決維護兩岸經貿交流合作正常秩序，並強調進行技術封鎖阻止不了中國科技創新步伐；。

台灣將華為、中芯列黑名單 國台辦揚言採取強力措施。(圖:shutterstock)

國台辦發言人朱鳳蓮 25 日在記者會表示，民進黨當局對於損台害台的關稅霸凌，無底線卑躬屈膝、跪地求饒；對於互惠互利的兩岸經濟合作，卻屢下黑手，頻施惡招，甚至把配合美國打壓大陸企業作為向美輸誠、「倚外謀獨」的「投名狀」，種種卑劣行徑令人不齒。

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她說，中國將採取有力措施堅決維護兩岸經貿交流合作正常秩序，維護兩岸同胞利益福祉。正告民進黨當局，進行技術封鎖阻止不了大陸科技創新步伐；企圖「脫鉤斷鏈」遲滯不了大陸產業升級進程。

朱鳳蓮強調，民進黨當局任何破壞兩岸經濟合作的行徑，都只會損害台灣企業自身競爭力，限縮台灣經濟自身發展空間。事實一再證明，兩岸攜手共同壯大中華民族經濟，才是人間正道。

台灣經濟部國際貿易署 6 月 14 日公布最新「戰略性高科技貨品」實體管理名單，將華為、中芯國際及其多家子公司列入，包括華為在日本、俄羅斯和德國的子公司。