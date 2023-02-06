永昕二廠新產能日商幾乎全包 最快下月投產

永昕 (4726-TW) 二廠預計今年 3 月將完工投產，據悉，產能幾乎全被大股東日本藥廠 JCR 包下，JCR 並將持續投入兩項新產品開發，另外新廠也將增加台灣客戶訂單，可望推升永昕今年營收再戰新高，年增逾 2 成。

公司表示，二廠確實獲日本單一客戶下單並即將投產，不過藥品生產、收款程序有時間差，預期營收將是緩步墊高。

永昕二廠包括哺乳類生產線與充填線，其中哺乳類生產線最快本季底投產，公司先建置 6000 升生物反應器，後續逐步擴充至 1.2 萬升、共 120 批，估可貢獻營收約 30 億元；充填線則估達 5 萬針，預計二廠全產能滿載，年營收貢獻上看 50 億元，將較目前永昕年營收數倍成長。

永昕與 JCR 早在 2020 年展開合作開發藥品，完成藥品三批 GMP 量產確效，去年雙方更強化合作，永昕辦理私募引進 JCR 入股，JCD 也因此成為持股 20.48% 的大股東。

JCR 為日本少數有生物藥開發及生產能力的公司，被日本政府與 AstraZeneca(AZ) 選為生產 AZ 新冠疫苗的藥廠，近年聚焦在罕見疾病生物藥，目前有約 20 項重組生物藥物、細胞治療產品正在開發中，對於生物藥製造需求大。