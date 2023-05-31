〈商品報價〉 小麥下挫4.2%創2年半新低 跌破6美元關卡

芝加哥三大農產品期貨周二 (30 日) 全面下跌，其中小麥期貨重摔 4.2%，自 2020 年 12 月以來首度跌破 6 美元大關，因美國小麥價格高昂，無力在國際市場競爭。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下挫 4.2%，報每英斗 5.91 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 3.51%，報 6.04 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 3.05%，報每英斗 12.965 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 2.57%，報 24.28 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 下跌 1.66%，結束過去 5 個交易日的漲勢，報每英斗 5.94 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 1.78%，報 23.2 美元。

交易商稱，俄羅斯廉價的小麥充斥國際市場，導致美國小麥出口銷售低迷，而中國更青睞巴西的玉米與大豆，這些都為美國三大農產品價格帶來壓力。此外，市場聚焦美國債限談判，國際原油市場再度大跌，也讓穀物市場構成利空。

消息方面，俄羅斯外交部長周一警告，黑海糧食協議有破裂的危險，並表示除非聯合國達成一項克服俄羅斯糧食和化肥出口障礙的協議，否則該協議將不再有效。