〈陸港盤後〉美國朝野為債務上限議案闖關做最後努力 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數周二（30 日）收盤齊揚，滬指漲 0.09%，美國白宮與共和黨國會領袖正努力說服議員支持債務上限議案，國會最終可望通過議案，投資人也關注電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克訪華的消息。

滬指周二收盤漲 0.09% 報 3,224.21 點，深成指漲 0.44% 報 10,869.55 點，創業板指漲 0.67% 報 2,218.6 點；兩市成交額合計人民幣 9,332 億元，「北向資金」淨流入 6.49 億元。

CPO、AIGC、算力等類股表現活躍，地產、汽車、保險、券商等族群走高，醫藥、釀酒、銀行等類股齊跌。

香港恒生指數周二收盤漲 0.24%，恒生科技指數大漲 1.5%。

白宮和共和黨上周末敲定債務上限協議，投資人對美國政府債務違約的擔憂明顯減緩。目前白宮官員和共和黨國會領導人正努力說服國會議員，以爭取國會通過債務上限議案。

一位民主黨高層人士表示，總統拜登親自致電議員支持議案，截至周一凌晨，內閣和白宮高階官員至少已經給 60 名民主黨籍眾議院議員打電話。

拜登和眾議院議長麥卡錫都表示有信心獲得足夠贊成票，目前兩黨溫和派和務實派重量級議員也初步表態支持這項議案。

此外，投資人也關注馬斯克訪中的消息。據《路透》報導，目擊者表示，馬斯克的私人飛機已經抵達北京。消息人士透露，馬斯克預計將拜會中國高階政府官員，並視察上海廠，這是他三年來首度訪中。《彭博》則報導，知情人士說，馬斯克可能拜會國務院總理李強。

飛機追蹤網站 ADS-B Exchange 的資料顯示，馬斯克的私人飛機 2015 款灣流（Gulfstream）G650ER，在亞洲時間周二上午離開阿拉斯加，然後飛越日本和南韓。

中國外交部發言人毛寧周二對此表示，中方一向歡迎馬斯克等各國工商界人士訪華，更好地了解中國，推進互利合作。中方也堅定推動高水準對外開放，致力於打造市場化、法治化、國際化的商業環境。