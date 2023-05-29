AI伺服器需求看漲 今年出貨量近120萬台 年增近4成

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，AI 伺服器及 AI 晶片需求同步看漲，預估 2023 年 AI 伺服器 (包含搭載 GPU、FPGA、ASIC 等) 出貨量近 120 萬台，年增 38.4%，占整體伺服器出貨量近 9%，至 2026 年將占 15%，並上修 2022-2026 年 AI 伺服器出貨量年複合成長率至 22%。

TrendForce 表示，NVIDIA GPU 為 AI 伺服器市場搭載主流，市占率約 60-70%，其次為雲端業者自主研發的 AISC 晶片，市占率逾 20%。觀察 NVIDIA 市占率高的主要原因有三，其一，目前不論美系或中系雲端服務業者 (CSP)，除了採購原有的 NVIDIA 的 A100 與 A800 外，下半年需求也將陸續導入 H100 與 H800，尤其新機種 H100 與 H800 在平均銷售單價約為 A100 與 A800 的 2-2.5 倍，加上 NVIDIA 同時積極銷售自家相關整機解決方案。

其二，高階 GPU A100 及 H100 的高獲利模式也是關鍵，由於旗下產品在 AI 伺服器市場已擁有主導權的優勢，據 TrendForce 研究，H100 本身的價差也依據買方採購規模，會產生近 5000 美元的差異。

其三，下半年 ChatBOT 及 AI 運算風潮將持續滲透至各種專業領域 (如雲端 / 電商服務、智慧製造、金融保險、智慧醫療及智慧駕駛輔助等) 的開發市場，同步帶動每台搭配 4-8 張 GPU 的雲端 AI，以及每台搭載 2-4 張 GPU 的邊緣 AI 伺服器應用需求漸增，預估今年搭載 A100 及 H100 的 AI 伺服器出貨量年增率逾 5 成。

此外，從高階 GPU 搭載的 HBM 來看，NVIDIA 高階 GPU H100、A100 主採 HBM2e、HBM3。以今年 H100 GPU 來說，搭載 HBM3 技術規格，其中傳輸速度也較 HBM2e 快，可提升整體 AI 伺服器系統運算效能。

隨著高階 GPU 如 NVIDIA 的 A100、H100；AMD 的 MI200、MI300，以及 Google 自研的 TPU 等需求皆逐步提升下，TrendForce 預估 2023 年 HBM 需求量將年增 58%，2024 年有望再成長約 30%。