鴻海旗下鴻佰攻AI 電腦展秀液冷伺服器新品

AI 相關議題掀起全球熱潮，鴻海 (2317-TW) 旗下鴻佰科技也將於本周台北國際電腦展 (COMPUTEX 2023)，展出模組化伺服器、先進冷卻技術，以及最新高效儲存系統和液冷 AI 伺服器。

鴻佰表示，綜觀近期科技發展，AI 相關議題掀起全球熱潮，除帶來新的產業成長之外，也大幅推升算力需求、資料中心耗電量攀升，不僅對環境造成衝擊，也帶來解熱難題。

因此，繼去年線上參展備受關注後，鴻佰今年擴大參與台北國際電腦展，除以實體產品大秀綠色科技外，同時亦以「Think Green, Build Gree」在追求高效能的同時，力促環境與科技發展均衡，以技術實力打造伺服器綠色生態。

鴻佰也在本次展出多項綠色永續商品及解決方案，主力商品之一即為模組化伺服器，將伺服器設計架構拆解為數個模組，透過模組間自由搭配，可組合出滿足各種工作負載之系統。

此外，模組還可重複使用，透過更新單個模組，可增加系統跨世代使用率，有效延長產品壽命，減少資源浪費及降低碳排放量。同時，亦可支援第四代 AMD EPYC 處理器與第四代 Intel Xeon 可擴充處理器。

先進冷卻技術方面，鴻佰將展出涵蓋沉浸式冷卻與符合 ORv3 標準的液冷機櫃解決方案，可滿足不同資料中心環境的冷卻需求，並進一步降低其營運成本與 PUE 值，提供從設計、驗證到生產最完善的一站式系統服務，機櫃組件採模組化設計，可快速建置的液冷解決方案。