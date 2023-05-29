黃仁勳演講涵蓋4大主題 認為各行各業將駕馭生成式AI

輝達 (NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳今 (29) 日參加 Computex 開幕主題演講涵蓋加速運算、網路、Omniverse、機器人四大主題，並詳述 8 項產品成果，並認為企業可以利用這些平台來駕馭生成式 AI，將改變廣告、製造到電信等各行各業。

黃仁勳表示，加速運算中，超級晶片 Grace Hopper 目前已開始量產，並正式推出 DGX GH200 人工智慧超級電腦，整合 256 個 Grace Hopper 超級晶片用於驅動生成式 AI、推薦系統和資料分析。

另外，黃仁勳說道，NVIDIA MGX 則提供系統製造商模組化架構，滿足全球資料中心多樣化的加速運算需求，目前雲達與美超微是首批使用伺服器規格支援 100 多種系統配置，以加快處理人工智慧、HPC 及 Omniverse 的工作負載。



網路方面，輝達推出為超大規模生成式 AI 的乙太網路平台 Spectrum-X，這將為全球雲端服務提供商擴大生成式 AI 服務的規模

輝達也使用 Omniverse 架構打造先進的數位化工廠，富士康工業互聯網、宜鼎、和碩、廣達和緯創都使用 NVIDIA Omniverse、Isaac Sim 及 Metropolis 多項技術打造虛擬工廠、模擬機器人、自動檢測系統。機器人部分，輝達則推出 Isaac AMR 讓移動機器人擁有先進的自主行動能力。