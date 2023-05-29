〈台股盤後〉AI概念股延燒、鴻家軍帶量攻 勁揚131點收16636點

台股今 (29) 日延續上週行情，持續向上挺進，儘管台積電 (2330-TW) 休息震盪，不過在鴻海 (2317-TW) 帶量上攻，AI 概念股持續發燙下，指數開高再漲百點，突破 16600 點關卡，終場收在 16636.3 點，上漲 131.25 點或 0.8%，攀近一年新高，成交量 3397.43 億元。

台積電今日休息整理，終場小漲 0.35%，收在 568 元；聯發科 (2454-TW) 開高震盪，不過尾盤在賣壓調節下，漲幅收斂至收在 738 元，漲幅 1.1%；電子權值股多呈現休息，包含台達電、日月光、廣達均收黑。

鴻海今日帶量上攻，一舉收復短均，以 105.5 元作收，勁揚 2.9%，泛鴻海集團同步沾光，沅聖 (6638-TW) 勁揚超過 5%，台通 (8011-TW)、廣宇 (2328-TW)、建漢 (3062-TW) 漲幅超過 2%，樺漢 (6414-TW)、台揚、天鈺等站穩盤上。

輝達 (Nvidia)(NVDA -US) 執行長黃仁勳來台，AI 概念股效應持續發威，智邦 (2345-TW)、英業達 (2356-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、凌華 (6166-TW)、譜瑞 - KY 群起亮燈漲停。

高價股在多方買盤力拱下，股價表現強勢，股王信驊 (5274-TW) 漲幅逾 2%，大立光 (3008-TW)、力旺 (3529-TW)、祥碩 (5269-TW) 都有 3-4% 漲幅；創意 (3443-TW) 大漲逾半根停板、旭隼 (6409-TW) 表現也不俗。