〈緯穎股東會〉AI伺服器年底出貨放量 期待明年營收比重達5成

緯穎 (6669-TW) 今 (29) 日召開股東會，執行長洪麗甯表示，搭載輝達 A100 的伺服器產品今年底出貨，預計 AI 伺服器今年底、明年量體將會顯著提升，期待明年這塊營收比重達 5 成。

洪麗甯表示，公司有各平台，不一定只有輝達的 A100、H100 晶片，AI 產品出貨提升下，期待明年 AI 相關營收比重占到 5 成，公司持續認真投入，但也同時謹慎應對市場熱度狀況。

緯創董事長林憲銘提到，過去在工業、商業端一直都有 AI 應用，但 ChatGPT 如今已經進入到日常生活，但這只是其中一項應用，未來更日常的 AI 應用將會更廣。

林憲銘指出，公司與全球主流客戶都有密切合作，每家客戶有自己聚焦的方向，只要客戶成長公司也會跟進，未來公司不會缺席 AI 趨勢，發展的也不只一個平台，會多平台布局。

洪麗甯表示，目前已經能為 AI 提供強大算力，但還是需要很多東西搭配，包含網路、電力，電力更至關重要，目前液冷技術橫跨伺服器、設備整合，以及浸沒式冷卻等技術，提供更高效能的散熱解決方案。

針對今年，洪麗甯認為，長期耕耘的第三大客戶，今年將有顯著的貢獻，今年整體經濟環境還是有挑戰，持續做調整為逆境做準備、彈性調整，期待明年景氣回升後蓄勢待發。