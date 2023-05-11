〈美股盤後〉美通膨穩步降溫 Alphabet猛升逾4% 三大指數震盪收紅

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.9%，創 2 年來新低，美股週三 (10 日) 多震盪收紅，標普走升 0.45%，那指勁揚超過 1%，費半收高 1%，道瓊逆勢收黑約 30 點。Google I/O 開發者大會大幅導入人工智慧 (AI) 升級，母公司 Alphabet 猛升逾 4%。

數據顯示美國通膨穩步降溫，提高人們對聯準會 6 月暫停升息的預期。美國 4 月 CPI 年增 4.9%，低於市場預期與前值的 5%，連續第 10 次下降，為 2021 年 4 月以來最小增幅；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 5.5%，符合市場預期。

摩根大通週三預計市場將重新關注近期聯準會官員的談話，儘管聯準會稱利率決定取決於數據，但近期仍保持鷹派態度。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週二強調，聯準會沒說過升息結束，若通膨降不到理想目標，還是可能持續升息。

由於美國最早可能在 6 月 1 日違約，投資人亦密切關注美債上限談判，美國總統拜登週二和共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 等國會領袖會談，目前兩黨在削減聯邦支出等問題上仍存在分歧，談判沒有任何進展，不過他們將於週五再度協商，顯示談判並未破裂。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 警示，投資人慎防美債上限談判結果不如預期，這可能促使金融市場暴跌並造成長期重大損失風險。

自 3 月以來，美國三家區域銀行破產引發銀行股動盪，週一傳出，美司法部對銀行股近期波動的賣空行為展開調查，檢察官亦正尋找操縱證券市場的證據。

美國上市公司會計監督管理委員會 (PCAOB) 週三表示，在美上市中國企業的審計中，發現不可接受的問題。

歐盟擬對俄羅斯進行第 11 輪制裁，中國外長秦剛週三表示，若歐盟因向俄羅斯提供軍民兩用產品而制裁中企，中國將作出「嚴正、強烈地」回應。德國外長批評北京在俄烏戰爭中實則站在俄國一邊。

週三 (10 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，通訊服務、資訊科技和房地產板塊漲幅位列前三，能源、金融板塊收低。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 收低。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.35%；Meta (META-US) 跌 0.12%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.04%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 4.10%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.73%。

道瓊成分股逾半收黑。美國運通 (AXP-US) 下跌 3.06%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.28%；Nike (NKE-US) 下跌 1.27%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.02%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.82%。

費半成分股普遍回暖。AMD (AMD-US) 上漲 2.06%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.10%；美光 (MU-US) 下跌 1.54%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.38%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.031%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.65%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.29%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.41%。

企業新聞

Alphabet (GOOGL-US) 大漲 4.10% 至每股 111.75 美元，創 2022 年 8 月 25 日以來收盤新高。

Google 年度 I/O 開發者大會揭幕，Google 展示一系列生成式 AI (人工智慧) 更新，旗下 Gmail、Google Maps 與 Google Photos 等產品全數導入 AI，還推出旗下首款摺疊手機 Pixel Fold，但台灣未在首波開賣名單。

微軟 (MSFT-US) 上漲 1.73% 至每股 312.31 美元。消息人士稱，歐盟反壟斷機關下週將批准微軟收購遊戲開發商動視暴雪 (Activision) 的交易。

網通設備大廠思科擬印度設廠，以實現供應鏈多元化，目標是未來幾年在當地的生產和出口總額超過 10 億美元。思科 (CSCO-US) 收紅 0.52% 至每股 46.71 美元。

迪士尼週二盤後公布最新財報營收和獲利均符合華爾街預測，主題公園營收實現顯著增長，而串流媒體虧損在第二財季有所收斂，原因是價格上漲幫助消弭 Disney+ 用戶的流失。迪士尼 (DIS-US) 挫低 1.02% 至每股 101.14 美元，盤後其股價續跌超過 4%。

經濟數據

美國 4 月 CPI 年增率報 4.9%，預期 5.0%，前值 5.0%

美國 4 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.1%

美國 4 月核心 CPI 年增率報 5.5%，預期 5.5%，前值 5.6%

美國 4 月核心 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.4%

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 表示：「市場樂觀看待通膨下降，這份報告顯示住房價格仍然居高不下，同時意味著租金價格下降滯後效應將在幾個月內開始有意義地顯示。」

Moya 預估：「未來幾個月通膨應該會持續下滑，但考慮到勞動力市場強勁，通膨回落到 2% 將困難得多。」

SoFi 投資策略主管 Liz Young 點評：「從 CPI 終於低於 5% 的意義上說，它是有利於市場，美債殖利率下滑，科技股反彈，但核心 CPI 年增 5.5%，股市還沒到歡呼通膨走出困境的時刻。」

CIBC Private Wealth Management 投資長 David Donabedian 研判：「雖然交易員預計聯準會將在下月暫停升息、最早可能在 7 月開始降息，但這並非必然。很多人都戴著有色眼鏡看待各種可能導致降息的結果，但這都只是臆測，還沒有發生。若以週三的通膨數據作為依據，會發現今年根本就不會降息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主