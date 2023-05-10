主持創業投資實境秀《Shark Tank》的美國明星投資人 Kevin O"Leary 週二 (9 日) 表示，隨著數位網銀興起，應放任實力較弱且過時的區域銀行倒閉。

美國史上前 4 大銀行倒閉案中，3 起發生在過去 2 個月，矽谷銀行、Signature Bank，以及第一共和銀行皆在存款銳減、股價探底後，被聯邦存款保險公司接管、宣告倒閉。

O"Leary 表示，應該放任實力弱的區域銀行倒閉，數位網銀興起，讓區域銀行體系基本上已被淘汰。

O"Leary 支持聯準會的論點，銀行倒閉暴露美國一些銀行管理不善，他表示：「應該經營不善的公司歸零，這就是市場的偉大之處，它會發現糟糕的管理者，清除淘汰他們，因為銀行業有相當多愚蠢的經理。」

O"Leary 稱，這是區域銀行管理不善和資產負債表不穩健的結果，預測約 15% 的現有區域銀行將很快因類似原因破產。

知名投資人：應放任區域銀行倒閉 (圖：REUTERS/TPG)

他補充說，隨著網路銀行的興起，估計 97% -98% 的銀行業務都可以線上完成，而區域銀行系統實際上已經過時，沒有存在意義。

此前，O"Leary 曾預測，3 月初矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 的倒閉是區域銀行終結的開始，在未來 3 到 4 年內，小銀行將整合成少數幾家大公司。

O"Leary 稱，監管機構不太可能為超過 FDIC 25 萬美元上限的存款或破產銀行的股票提供擔保，他已通知其所有投資組合公司，將資金轉移到主要大型銀行。

自 3 月以來，區域銀行恐慌情緒一波接一波地席捲。在第一共和銀行被收購併出售給摩根大通 (JPMorgan) 之後，市場正關注岌岌可危的 PacWest 和 Western Alliance。過去一個月，PacWest (PACW-US) 的股價暴跌 39%，Western Alliance (WAL-US) 股價下跌超過 12%。