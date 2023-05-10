兩大逆風吹！美銀下調今年國際油價預估至每桶80美元

美銀週二 (9 日) 下調 2023 年布蘭特原油 (Brent) 價格預測至每桶 80 美元，主因是利率上升和債務上限僵局的兩大逆風，預計將使國際油價需求受到抑制。

布蘭特原油在 1 月底曾觸及每桶 88 美元以上的今年迄今高點後，美銀目前預測今年布蘭特原油均價為每桶 80 美元，較此前預期的 88 美元下調約 9%，但較當前價格仍高出約 5%。

美銀全球大宗商品研究團隊主管 Francisco Blanch 在一份報告中寫道：「貨幣力量正在拖累布蘭特原油價格。各國央行持續對高通膨執行緊縮政策，但區域銀行倒閉和貸款條件收緊可能導致通縮，甚至促使美國經濟衰退，而油價正急於體現這一預測。」

Blanch 還提到，美債上限的緊張局勢可能會加劇油市逆風，美債違約的保險成本最近處於 2009 年以來的最高水平。

美國政府最早可能在 6 月 1 日耗盡資金，這意味國會必須在幾週內提高 31 兆美元的債務上限，否則美債違約恐致經濟與金融崩潰。

聯準會自去年 3 月啟動升息循環起，聯邦資金利率迅速攀升，企業和家庭信貸規模的減少，已削弱原油需求。有鑑於此，美銀將今年全球原油消費增長預期下調至每日 120 萬桶，將明年增長預期下調至每日 100 萬桶。

美債上限逆風吹！美銀下調今年國際油價預估至每桶 80 美元 (圖片：shutterstock)

美銀將 2024 年布蘭特原油價格預期維持在每桶 90 美元，因為預計石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 將減產以保護石油市場。OPEC 在 4 月份表示，將在今年 5 月起到年底將每天減產超過 100 萬桶。

Blanch ：「需求最終會改善，而 OPEC+ 可能會繼續積極主動地管理國際原油供應。」

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格週二上漲近 0.8%，收每桶 73.71 美元， 7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 0.6%，報每桶 77.44 美元。