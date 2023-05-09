〈房產〉投資風潮帶動高雄地價漲勢兇 住宅區用地價漲高達6成

台灣六都之一的高雄地價漲勢兇，房中業者統計，高雄近年 100 坪以上具獨立開發效益的土地成交行情，包括住宅地、商業地、農地與工業用地，成交價全都上揚；其中，商業用地 2020 年每坪均價 47.3 萬元，2022 年均價漲到 60.5 萬元，漲幅近 3 成，住宅區用地更是從每坪從 18.1 萬元上漲至 29 萬元，增幅達 6 成。

同時，高雄地價最低的農地也從每坪 4.1 萬元漲至 5.7 萬元，漲幅直逼 4 成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近幾年公共建設利多豐沛，加上又有台積電 (2330-TW) 效應助攻，房市表現熱絡，磁吸各大建商積極獵地推案，而市區精華地段因土地珍稀，如遇優質標的，勢必讓投資人追高價入手；此外，擁有利多的蛋白重劃區，如楠梓高大特區等，地價同樣屢創新高並且已奔向 8 字頭。

另外，以漲幅突出的住宅用地來說，去年高雄百坪以上住宅用地最高成交單價為皇苑建設以總價約 2.9 億元，買下美術館特區青海段 175.67 坪住宅用地，每坪單價高達 168 萬元，對比同區段 2020 年最高成交單價，僅落在 135 萬元左右，其他像巨蛋商圈新庄段、農十六龍中段等地段，均有多筆百萬元以上高單價成交紀錄，同步拉抬平均地價水位。

而觀察高雄各區域的表現，去年面積百坪以上的住宅及商業用地成交表現，成交均價最高的前五名行政區，由鼓山區以均價 144.1 萬元居冠，其次為新興區 112.4 萬元，左營區則以 110.7 萬元位居第三，另外三民區及苓雅區，各以 90.2 萬元及 86.9 萬元入榜，而近年爆熱的楠梓區，成交表現雖不在前五名，仍以均價 56.6 萬元，成為蛋白區榜首。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，前五名行政區都是高雄主要精華區，地價表現必然優異；以鼓山區來說，交易多集中在農十六、美術館豪宅特區，因此不論住宅或商業用地，價格表現皆高人一等，尤其美術館特區近年受惠 環狀輕軌、台鐵地下化大幅提升生活圈機能，農十六特區亦有富邦捷運凹子底聯開案等利多，更加推升區內土地價值。

至於新興區，由於是發展早且成熟的商業區，區內幾乎為商業用地，所以去年土地交易以使用強度高、價值性高的商四、商五用地為主，加上新興區幅員不大，更顯寸土寸金，因此讓該區地價表現名列前茅。

通常地價高的區段，商圈整體發展潛力也愈出色，然而這些購地成本，也勢必反應在建商的推案房價上，使購屋族卡位精華區的財力門檻跟著拉高。

李家妮指出，今 2023 年開始陸續受央行五度升息、平均地權條例等政策因素，房市逐漸走向盤整，預售及成屋去化趨緩，相對也延緩了建商推案腳步，不急著補足土地庫存，預估今年土地交易價量表現，都可能趨於保守。