達麗奪台肥新竹D7街廓住宅建案 將攜手盛景開發投資合作

達麗 (6177-TW) 看上新竹剛性需求市場，上周以 26.17 億元得標台肥 (1722-TW) 的新竹市台肥段 D7 街廓 3157 坪的帶建照土地，每坪決標單價達 82.9 萬元，此一預計於年底前推案的住宅標的，達麗今 (9) 日則讓出其中 30% 的股份由盛景開發投資公司參與投資。

新竹市台肥段 D7 街廓 3157 坪的帶建照土地，未來將由達麗與盛景開發投資公司合作未來將開發總銷達 90 億元的住宅大案。也是達麗建設第二度揮軍新竹，相中剛需市場，達麗將規劃為 2、3、4 房的住宅大樓，目標客層包括首購和首換，估計未來總銷規模將達 90 億元。

今年達麗將有五大案完工交屋，包括總銷 17 億元「J12」、64 億元「創世紀」、40 億元「國家強棒」、30 億元「上東京」，以及總銷 41 億元「陽明大苑」，以及第四季完工的「陽明大苑」，估計完工量可望有 190 億元以上；其中「陽明大苑」，實際交屋入帳時間可能落在 2024 年，現金可望大量回收。未來，仍將伺機進場買地。

達麗今天公布 2023 年首季財報，營收 18.76 億元，稅後純益 1.69 億元，較上季轉虧爲盈，年減 73.84%，每股純益 0.44 元。