〈房產〉永慶房屋示警：平均單件短期交易獲利從59.2萬飆升92.2萬 房價推升猛烈

永慶房產集團統計財政部《房地合一 2.0》相關數據發現，《房地合一 2.0》自 2021 年 7 月上路至 2022 年底，遭到課徵 45% 重稅的房市短期交易案件突破 4.2 萬件，總獲利高達 334 億元，數據同時顯示，2022 年第四季房市短期交易案平均每件獲利金額高達 92.2 萬元，房價推升猛烈。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，財政部資料顯示，自 2021 年 7 月《房地合一 2.0》上路之後，遭課徵 45% 稅率的房市短期交易案數依舊持續增長。直到 2021 年年末內政部提出《平均地權條例》修正草案，對投機客產生嚇阻作用，才使房市短期交易案從 2021 第四季的 8,554 筆開始逐季下降至 2022 年第四季的 5,215 筆。

然而，雖然房市短期交易案件量持續下降，但是占比仍高。陳賜傑指出，在共計 16.3 萬件的應稅件數中，房市短期交易案件共有 4.2 萬件，占比高達 25.7%。意味著平均每 4 件符合課徵房地合一稅的房市交易，就有 1 件是短期買賣。即使是房市短期交易量最少的 2022 年第四季，比例也高達 21.7%，消費者遇上房市短期交易的機會仍高。

細究房市短期交易的獲利金額，可以發現獲利規模依舊驚人。《房地合一 2.0》上路一年半，遭到課徵 45% 高稅率的應納稅額共計 150.37 億元，回推房市短期獲利高達 334 億元。若以各季度遭到課徵 45% 高稅率的交易件數和應納稅額數字進行計算，平均單件房市短期交易的獲利金額從 2021 第三季的 59.3 萬元，到了 2022 第四季迅速攀升到 92.2 萬元，獲利成長高達 55.5%。

永慶房產集團統計財政部數據，《房地合一 2.0》上路一年半遭到課徵 45% 重稅的短期交易案突破 4.2 萬件，總獲利高達 334 億元，房市示意圖。(圖：永慶提供)

陳賜傑分析，這些數字代表著，在 2022 年第四季，後一手的消費者若是買到短期內買進又賣出的物件，平均要多付出將近百萬元的價格才能購得；而對於前一手出售房屋的屋主，則可能代表遇到不肖的房仲業者，未能提供精準的市場行情，甚至聯手房市投機客，才得以使房屋在短期內，增加近百萬元的差價，出售給後一手的買方。

陳賜傑指出，根據財政部 2022 年第四季的資訊，高達 21.7% 的房市交易是短期買賣，而且平均 1 件短期買賣價差就高達近百萬，消費者不可不慎。而且這些價差驚人的房市短期交易，依舊帶動整體房價的迅速上漲，對整體房市的穩定更是產生負面影響。

近期財政部公布 2022 年全國營利事業房地合一稅稅收高達 171.9 億元，比 2021 年的稅收多出一倍以上。而內政部在 2023 年 4 月公布的數據顯示，自 2019 年至 2022 年間，非不動產及營建業法人持有 1 年內即出售比率皆高於 50% 以上，2022 年更是高達 59.63%，顯示非不動產業及營建業法人的房市短期買賣行為明顯，對房市也產生一定程度的影響。