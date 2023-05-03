〈房產〉科學園區產值登頂帶旺周邊房市 南科周邊五年價漲67%

根據國科會統計，2018 年美中貿易戰以及 2020 年全球新冠疫情影響，全球轉單效應挹注新竹、中部及南部三大科學園區營業額攀高，房仲業者依 2018 年至 2022 年三大科學園區與園區所在都會區中古屋買賣實價登錄資料彙整，其中以南科年房價漲幅突破 6 成最為突出。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，依據 2018 年至 2022 年平均房價漲幅數據發現，三大科學園區中，南部科學園區與新竹科學園區近五年房價漲幅均超過六成，其中，南部科學園區五年漲幅高達 67.7%，將近七成，新竹科學園區漲幅則為 63.1%，而中部科學園區漲幅則以 39.3% 位居第三。

陳金萍說，南部科學園區位於善化區新市區交界，距離台南都會區相對較遠，園區從業人口更傾向在園區附近租房或購屋，讓台南科學園區周邊房市近年的快速成長，主要受惠於台積電宣布 3 奈米製程進入量產投資擴廠影響，吸引國際半導體大廠艾司摩爾（ASML）、GOOGLE 及多間半導體中下游供應商進駐，創造了大量的就業機會。加上不動產價格相較於中、北部便宜，因此，吸引不少投資、置產族群搶進，房價呈現漲勢，近五年平均單價從 2018 年 15.5 萬成長至 2022 年 26 萬，單價從「1 字頭」漲至「2 字頭」，漲幅高達 67.7%，居全台科學園區之冠。

至於新竹科學園區則是台灣發展最早的科學園區，也是最知名的科技產業聚落。陳金萍指出，新竹科學園區周邊房市交易主要是受惠竹科就業人口成長動能支撐，據統計竹科就業人數於去年 12 月已達 17 萬 5217 人，占新竹縣市人口將近 17%，竹科新貴所得高且收入穩定，在購屋、置產剛性需求強勁下，周邊房市交易火熱，買盤穩健使房價持續走高，住宅單價從 2018 年 23.6 萬成長至今年 38.5 萬元，是三大園區中房價最高的地區，五年房價漲幅達 63.1%。

進一步觀察顯示，三大園區以及座落縣市的房價漲幅可以發現，園區題材效應是可被複製的，三大科學園區五年漲幅均超過縣市漲幅，統計顯示，三大科學園區中，新竹科學園區與南部科學園區漲幅明顯高於新竹縣市與台南市，新竹科學園區五年房價漲幅 63.1%，而新竹縣市漲幅則為 50.8%，南部科學園區漲幅高達 67.7%，而台南市漲幅則為 49.0%，顯示科學園區的磁吸效應明顯，在產業聚落、就業機會、人口紅利加持下，購屋需求穩定成長，也推升房市交易價格。

至於中部科學園區與台中市整體房價漲幅相當，陳金萍表示，中部科學園區鐵、公路交通便捷且鄰近台中都會區，園區從業人口約 5.5 萬人占台中人口比例不到 2%，加上台中市近年積極推動市地重劃，房屋供給相對充足，加上比價效應下，園區題材外溢效應明顯，轉往沙鹿、龍井、大雅等區域，形成縣市房價呈現均質成長的狀況。