〈房產〉Q1外國人來台買不動產呈「地熱房冷」購置房產面積大減6成

地緣政治影響，外國人購屋態度似乎有所改變。根據內政部公布外國人取得台灣不動產統計數據，土地與房屋移轉量雙減，但面積卻出現明顯消長。今年第一季土地取得面積超過 3 萬坪，比去年同期增加 93.3%，建物面積僅 5000 多坪，較去年同期大幅減少 59.6%。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡指出，房地合一稅制下，外國人賦稅壓力大，加上平均地權修正案上路後，也會影響以外國法人資產配置，不動產市場在今年第一季出現「地熱房冷」狀況，顯見外國人取得台灣不動產出現質變。

就整體取得狀況來說，2023 年外國人來台買不動產狀況爲購入建物為 243 棟，土地為 704 筆，分別較去年同期減少 7.3% 與 12.8%，六都表現上，建物取得以台北市最多，今年第一季共 60 棟，面積共 1444 坪，平均每棟約 24 坪，台中市建物取得面積位居第二，共 1094 坪，以取得 33 棟估算，平均每棟約 33 坪，平均每棟取得的面積都不大。

而外國人取得土地大宗落在桃園市，共取得 224 筆、2 萬 3219 坪，為六都中外國人取得土地唯一破萬坪的區域，新北市及台中市各取得超過 100 筆土地，面積新北市 3182 多坪，台中市 1569 坪，至於南二都無論在土地或建物的取得數量都敬陪末座，顯見外國人購置台灣房地產多在中部以北。

郎美囡表示，台灣不動產租金投報率偏低，加上短期持有的稅制不友善，投資吸引力不高，惟經濟表現穩健，近幾年台商回流及國際企業部屬設據點，外國人置產仍維持一定量體，購買住宅、辦公室居多選擇首都台北市，此外，台中市位居台灣中心位置，南來北往快速，並具有諸多重劃區及科技園區的規劃，故外國人取得建物及土地數量也不少，不過，購置土地則偏好地價相對低，但又具有國際交通優勢的桃園市，也使其成為土地交易王。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，過往外國人在台交易不動產應多為台商僑外資，不過在政策限制下，短期投機大門已關，加上政府對於洗錢防制的謹慎，轉進不動產需要更多準備，也因此在規劃上也比過往更為細膩，促使海外買家必須眼光放遠，偏偏台灣短期內地緣政治隱憂揮之不去，也讓外國人轉進不動產更為謹慎。