〈房產〉欣陸旗下大陸建設拿下北市「學府敦南公辦都更案」投資62億元

由國家住都中心擔任實施者的台北市大安區「學府敦南公辦都更案」於今（2）日順利完成出資人暨承租人綜合評選，由欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設獲得最優申請人資格，將在南北基地分別規劃地上 21 層地下 3 層的 A 級辦公大樓及地上 25 層地下 4 層優質住宅。

國家住都中心指出，此一公辦都更案，全投資金額約 61.56 億元，將於今年 6 月完成簽約，期望於 2028 年底完工。

「學府敦南公辦都更案」位於大安區敦化南北路軸帶，基地面積合計 7179 平方公尺 (2172 坪)，為四面臨路之完整街廓基地。即基地位於台北市大安區敦化南路二段與和平東路三段交叉口東南側，鄰近敦南辦公商圈、和平籃球館、大安運動中心及國立台北教育大學，距離捷運六張犁站僅 400 公尺，生活機能完善。

大安區「學府敦南公辦都更案」區位圖。(圖：國家住都中心提供)

國家住都中心指出，大陸建設邀請到義大利建築師事務所 ACPV 及台灣三大聯合建築師事務所共同合作，以敦化南路欒樹大道為設計靈感，將此區域生活的核心與象徵，藉由三條欒樹廊道連結至東側樂業社區，透過留設核心廣場、大階梯綠廊及景觀露台的手法，創造基地多層次都市廣場，打造供大眾使用的共享空間，喚起鄰里間熱絡活潑的美好交流。

國家住都中心指出，「學府敦南公辦都更案」南基地定位為 A 級辦公大樓，鎖定外商及本國大型企業進駐需求，以綠建築、智慧建築、健康建築為規劃目標，以符合未來 ESG 永續發展概念。

同時，全案預計取得國內綠建築黃金級、智慧建築黃金級、低碳建築合格級及耐震標章，另有國外 LEED 黃金級與 WELL 金級標章，以低碳永續的理念打造國際級的辦公空間。