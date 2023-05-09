巴金森氏症治療露曙光 華安醫學創新療法強化自癒能力

過去巴金森氏症幾乎等於不治之症，只能解決外在症狀，難以減緩進程。名人中，經典電影「回到未來」男主角米高福克斯罹患巴金森氏症數十年、拳擊手「拳王阿里」也曾與之纏鬥 32 年，國內台語歌后詹雅雯、音樂家李泰祥等名人也罹患巴金森氏症。而在華安醫學推出創新療法後，藉由專利 ENERGI(小分子藥物) 平台強化自癒能力，並將進入一期臨床試驗申請，為巴金森氏症治療露出明確曙光。

華安醫學總經理陳翰民表示，華安藉由專利的 ENERGI 平台，可以增加細胞能量 ATP(adenosine triphosphate)，進一步促進人體受傷細胞自癒 (healing)，是全世界少數能結合個人體內能量自癒本身疾病的嶄新方式，且因 ATP 並非外來物質，安全無疑慮，更無副作用，現在藉由 ENERGI 平台，華安針對糖尿病足潰瘍外用凝膠的新藥進入美國 FDA 臨床三期，防止落髮的外用液劑也在積極準備，希望能在明年進入臨床三期階段。

臨床三期階段。(圖: 華安醫學提供)

針對明日之星的巴金森氏症的口服藥物，華安現在也在積極準備中，預計今年第四季申請美國一期臨床試驗，在明年第二季解盲後，希望明年第三季申請美國二期臨床試驗。

陳翰民強調，近幾年研究 ENERGI 平台應用時，有了相當具開創性的重大發現，也就是當人的體內增加細胞能量 ATP 時，能有效抑制細胞中的不正常蛋白質形成及堆積。由於巴金森氏症是因人體神經細胞中有不正常蛋白質沉澱聚集所造成的神經退化性疾病，研究發現增加細胞內 ATP，可以作為生物助溶劑治療神經退化疾病。

由於巴金森氏症為慢性神經疾病，導致出現顫抖、步伐緩慢等症狀，連帶伴隨睡眠、情緒等各種問題，多發生在 50 到 60 歲的中老年族群，目前人類並無有效根治巴金森氏症的藥物，只能針對症狀緩解。藉由華安的初步發現，ENERGI 平台可治療巴金森氏症等的神經退化疾病，更重要的是，這不單在國內有這發現。

在德國最高研究機構的「馬克斯．普朗克研究所」發表論文認為，ATP 可以作為生物助溶劑治療神經退化疾病治療，在這些學術研究的認證下，華安正積極應用，目前已經完成六種巴金森氏症臨床前動物模式評估，並準備進行一期臨床試驗申請作業，希望藉此在國際醫療領域打造出醫學國家隊，讓台灣在國際上發光發熱。

華安醫學 ATP 新應用。(圖: 華安醫學提供)

ENERGI 平台除了巴金森氏症外，包含原理類似的阿茲海默症，以及其他腦內疾病的自閉症、PTSD(創傷後壓力症候群)，華安也積極規劃，希望在明年也能進入臨床二期。除此之外，華安研發中的孤兒藥，針對遺傳性表皮分解性水皰症，也就是俗稱的泡泡龍已獲美國食品藥物管理局 (FDA) 孤兒藥開發辦公室 (OOPD) 認證信函通知，授予罕見兒科疾病認定。華安透過獨有的 ENERGI 技術平台，進一步成功擠進全球孤兒藥的廣大市場。

陳翰民認為，相較於其他癌症或其他疾病的競爭紅海，華安選定最需要「自癒」能力提升的新藥開發，在市場競爭者少，但需求病患人數極多，這也將是新藥市場發展的新藍海。

華安 華安醫學 (6657-TWG)(6657-TW)自 2012 年成立後，延攬眾多專業的經營團隊、獨立董事，2018 年 8 月 8 日登錄興櫃，接下來將在 5 月「23 日」舉行競價拍賣，並在 6 月「中旬」由興櫃轉上市。預計上市後將能大幅提升華安醫學 (6657-TW) 的國際能見度，也將讓全球更多人看到台灣生技醫學上的傲人成就，未來華安也將持續應用 ENERGI 平台，擴展到更多的疾病，讓更多人得以強化自癒能力，使更多疾病絕跡。