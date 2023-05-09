小型股Russell2000，扮演的領先指標作用

以 G-6(全球 6 家主要央行) 的數據作為觀察

從 2022 年起歐洲央行 ECB 與 FED，遭受到先印鈔後供給面的衝擊下，展開了睽違 40 年的打壓通膨計畫，進行一連串的 QT，而 BOJ 則是在死守 YCC 的情況下相對不動如山，反而是 2022 下半年遭受債券空方攻擊，持續死守，後續雖然誠信問題盡顯，放寬利率上限幅度，但以貨幣的量來控制價 (利率) 短期大幅 QE。

因此當升息循環邁入尾端的氛圍興起時，貨幣緊縮的面向不是只有價格 (利率) 還有量 (QE/QT 的增減不同)，從以下 G-6(全球 6 家主要央行) 的數據作為觀察，2022 年底至 2023 年 Q1 呈現的是短期終結 QT 的逆勢資金行情。

資金效應引起的股市分層變化

以 S&P500(市值約前 500 大公司，大型股指標) 圖中是正常紅綠相間的日 K 圖；對比疊加的是 Russell2000(市值約排除 1000 大公司，納入 1001~2000 大公司，小型股指標)，自從 2019 年底為起始點以來的對比走勢 (新冠疫情與疫情 QE 的效果之前)

在圖中標示了兩個橘色框框:

◆2021 年後，Russell2000 就已經停止創高，反覆的測試 2100 的相對低點 (整年重複 6 次回測死守未破)，而 2022 年 1 月 19 日正式連續三天下跌跌破，這都是在烏俄戰爭之前所發生的事，是 2022 年股債雙殺的領先指標

→所以說疫情與印鈔後引發的運輸與勞動兩大供給面通膨，已經足以讓經濟惡況的趨勢確認，跟烏俄戰爭可以說是沒有太大的關係。戰爭的爆發只不過是給了華爾街炒作原物料的機會，事實上多數原物料都已經跌回烏俄戰爭前起漲點以下。

◆2022 年領先下跌，也領先止跌，大型股、風險性資產瘋狂下跌之時，Russell2000 反而又再一次的打底連續回測，在 1650~1700 點回測 4 次不破。也是為 2022 年 9 月的風險性資產觸底再一次的作為領先指標。

→2023 年中起以價格為領先指標，小型股確實是關鍵，但更理性的角度來思考，Russell2000 近兩個月以來的領先弱勢下跌，其原因更是值得解讀，下跌的原因無非就是「經濟率退與信貸緊縮的滯後性逐步開始顯現」，並且相對大型股弱勢的本質原因「QE 的資金效應是大型股受惠較多，從大型銀行併購地區銀行的行動與股市整體高漲的氛圍，也有利大型股，因為小型股除非成為迷因股否則一般民眾根本不太認識也不會買，很難形成 FOMO 與知名度的新聞題材」

總結而言，Russell2000 的表現與美國實質經濟的前哨指標，仍是值得關注，也因此筆者至今仍不認同，不衰退或軟著陸的市場預期，且除了可能的經濟衰退外，更重要的是升息循環邁入尾聲，但 2022 年以來 FED 如鴕鳥般始終避談的資產負債表縮減過慢的僵局問題，小型股指數的先行反應與關鍵指標經濟事件 (就如同 2022 年烏俄戰爭爆發，並非是股債雙殺主因，主要是輿論的信心打擊) 將是先後發生值得關注的。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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