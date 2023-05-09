〈央行法公聽會報告〉央行證實 美元占外匯存底比重超過8成

中央銀行今 (9) 日指出，國人對外貿易和投資使用的幣別以美元為主，占比超過 80%，因此，為支應國內匯市流動性，央行外匯存底幣別組合比率，反映國人外幣使用需求。

立法院財政委員會明 (10) 日進行第 10 屆第 7 會期第 2 次公聽會，在最新出爐的「中央銀行法第二十條及第三十三條條文修正草案」公聽會報告中，央行作此表示。

央行指出，近年來美元仍在全球經濟金融活動中扮演最主要國際貨幣的角色，美國公債市場流動性無虞，利率上升，有助央行提升收益。

據央行統計，去年美元占全球貿易報價貨幣比率達 50%，美元貸款占全球跨境貸款比率為 52.5%，美元計價債券占國際債務證券比率約 48.5%。

另一方面，央行在報告中提到，在央行採行妥適貨幣、信用和外匯政策下，已達成法定經營目標，因此並無貨幣政策失靈之問題，三大國際信評公司等向來給予央行高度評價。

例如，(1) 國內並未出現金融危機，且國內銀行業逾放比率持續下降，資本適足率持續提升，獲利表現穩健；(2) 我國通膨低且穩定，新台幣對美元匯率波動度小於主要貨幣，(3) 近 20 多年我國經濟平均成長率高於全球平均，因此，並無貨幣政策失靈問題。

央行再次強調，訂有嚴謹的外匯資產管理運用機制，定期或視需要召開外匯資產管理運用會議、投資操作會議和風險控管會議，適時評估國際經濟金融情勢發展，依利率、匯率走勢持續動態調整幣別配置和投資組合。