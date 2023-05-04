〈陸港盤後〉市場消化強勁五一連假消費數據 A股漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周四（4 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.82%，最新數據顯示，五一連假消費數據亮麗，但 4 月製造業景氣再度陷入萎縮，顯示製造業復甦基礎仍不穩固。

滬指周四收盤漲 0.82% 報 3,350.46 點，深成指跌 0.57% 報 11,273.87 點，創業板指跌 1.16% 報 2,297.67 點；兩市成交額合計人民幣 1.1717 兆元，「北向資金」淨流出 14.39 億元。

保險、銀行、券商、電力、地產、醫藥、紡織服裝、零售等類股走高，旅遊餐飲、半導體、軟體等族群走低。

香港恒生指數周四收盤漲 1.27%，恒生科技指數漲 0.55%。

中國五一連假消費數據不俗，文化和旅遊部的數據顯示，全國國內旅遊出遊合計 2.74 億人次，按可比口徑回升至 2019 年同期的 119.09%；國內旅遊收入為人民幣 1,480.56 億元，恢復至 2019 年同期的 100.66%。

不過，《財新網》周四公布的數據顯示，4 月製造業採購經理指數（PMI）為 49.5，較 3 月低 0.5 個百分點，2 月以來首次回落至萎縮區間。

上述走勢與國家統計局製造業 PMI 一致。統計局近日公布的 4 月製造業 PMI 為 49.2，比前值低 2.7 個百分點，為今以來首度低於景氣榮枯線。

中國政府取消嚴格疫情封控措施後，經濟回升情況與其他國家類，隨著消費者增加旅遊、餐飲等服務支出，對商品的需求降溫。 中國經濟還面臨其他風險：房地產市場回升才剛起步、投資持續下降、失業率仍高，以及家庭仍在增加儲蓄。

金利豐證券研究部門主管黃德几說：「4 月製造業活動收縮令人擔憂，而五一連假旅遊熱潮在過去幾周就已經被反應。因此，今天市場回落並不奇怪。」

《彭博》經濟學家舒暢與曲天石表示，財新製造業 PMI 有個小亮點，即 4 月新出口訂單指數升至擴張區間，但在海外市場需求疲弱的情況下，舒暢與曲天石仍難以樂觀看待中國出口展望。