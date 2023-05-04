中國4月財新製造業PMI為49.5 時隔兩個月再度陷入萎縮

隨著中國此前積壓需求釋放殆盡，4 月製造業景氣再度陷入萎縮，顯示製造業復甦基礎仍不穩固。

《財新網》周四（4 日）公布的數據顯示，4 月製造業採購經理指數（PMI）為 49.5，較 3 月低 0.5 個百分點，2 月以來首次回落至萎縮區間。

上述走勢與國家統計局製造業 PMI 一致。統計局近日公布的 4 月製造業 PMI 為 49.2，比前值低 2.7 個百分點，為今以來首度低於景氣榮枯線。

中國 A 股市場三大指數周四盤中漲跌互見，上證指數漲 0.35%，深證成指跌 0.24%，創業板指跌 0.72%。雖然五一連假消費成績單搶眼，但製造業景氣再度陷入萎縮，令投資人更加擔憂經濟復甦力道不均勻的問題。

金利豐證券研究部門主管黃德几說：「4 月製造業活動收縮令人擔憂，而五一連假旅遊熱潮在過去幾周就已經被反應。因此，今天市場回落並不奇怪。」

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4 月製造業景氣轉差，顯示經濟回升基礎不牢固，市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性存疑。就業亦是目前經濟面臨的突出問題，年輕群體就業形勢尤其嚴峻。

王喆說，近日通縮成為市場熱議話題，成本端和出廠端價格指數快速下降需引起足夠重視。未來相關政策應聚焦促進內需、穩定就業、改善預期，疏通貨幣傳導機制，帶動經濟良性循環。