中國「五一」連假消費成績單來了 超過疫情前水準

中國今年「五一」連假出遊人次、國內旅遊收入均超越疫情前水準，餐飲業銷售額激增，三、四線城市旅遊市場熱度大福升溫，但出境遊尚未完全恢復，電影票房未及 2019 年同期。

以下為「五一」連假重要消費數據：

出遊人次、國內旅遊收入均超越疫情前水準

據《界面新聞》旗下「數據線 SJX」報導，中國文化和旅遊部的數據顯示，「五一」假期全國國內旅遊出遊合計 2.74 億人次，按可比口徑回升至 2019 年同期的 119.09%；國內旅遊收入為人民幣（下同）1,480.56 億元，恢復至 2019 年同期的 100.66%。

鐵路客流、高速車流均創新高

國鐵集團的數據顯示，「五一」假期首日，全國鐵路共發送旅客 1,966.1 萬人次，單日旅客發送人數創歷史新高。此前，全國鐵路旅客量在 2019 年、2021 年「五一」假期曾兩度刷新紀錄。

公安部數據顯示，5 月 2 日全國高速公路流量創歷史新高。交通運輸部此前預計，今年「五一」假期全國高速公路日均流量將達 5,330 萬至 5,430 萬輛。此預估值已高於 2019 年同期。

出境遊尚未全面回升

中國民航局數據顯示，4 月 29 日至 5 月 3 日，民航預計累計保障航班 80,089 班，日均 16,017 班，與 2019 年「五一」假期不相上下。

分類來看，國內航班量已超越疫情前水準，國際航班量恢復不到一半。飛常準數據顯示，截至 5 月 3 日下午 5 時，今年「五一」假期國內客運航班日均執行量約 13,412 班次，較 2019 年同期增長超一成。國際及地區客運航班日均執行量約 1,038 班次，差不多恢復至 2019 年同期的四成。

餐飲業加速「回血」 三四線城市酒店「逆襲」

據商務部商務大數據監測，「五一」假期首日和第三天，全國重點零售和餐飲企業銷售額分別較去年同期躍增 21.4%、15.6%。

三、四線城市旅遊同樣火爆。同程旅行數據顯示，「五一」假期國內三線及以下城市酒店預訂量較 2019 年同期暴增逾 150%；酒店預訂熱度增長最快的是山東淄博，上漲超過 23 倍。去哪兒數據顯示，今年「五一」假期高檔型、舒適型酒店預訂合計佔 48%，較 2019 年同期提高 9 個百分點。另據攜程數據，女性和「00 後」在酒店預訂上的購買力強勁。

票房不及 2019 年同期

燈塔專業版數據顯示，截至 5 月 3 日下午 5 時 30 分，2023 年五一檔總票房（含預售）達到 14.71 億元，接近 2019 年五一檔同期水準，相當於 2021 年五一檔總票房的八成多。