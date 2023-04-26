〈陸港盤後〉逢低買盤搶進 A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周三（26 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.02%，原因是地緣政治風險導致陸股本月來市值蒸發 4,460 億美元後，逢低買盤搶進。

滬指周三收盤跌 0.02% 報 3,264.1 點，深成指漲 0.33% 報 11,185.68 點，創業板指大漲 1.54% 報 2,294.06 點；兩市成交額合計人民幣 1.1222 兆元，「北向資金」淨流入 7.51 億元。

旅遊餐飲、汽車、醫療保健、有色、電力、釀酒等類股走高，儲能、光電、鋰電池、風電等新能源族群集體拉升，半導體、軟體、銀行、保險等類股則同步走低。

香港恒生指數周三收盤漲 0.71%，恒生科技指數漲 1.25%。

投資人正在尋找利多催化劑，所有的目光都集中在企業財報，以及可能在本周揭幕的中共中央政治局會議。 高盛集團就看好中國股市有望重拾上攻動能，理由是約 90% 中企公布正向獲利預估，比率遠高於歷史平均水準的 60%~70%。

經濟學家並預料，中共可能在不擴大刺激措施的情況下，把政策重心轉向提振企業信心與增加就業機會。

此外，五一連假即將到來，也可望提振旅遊業景氣。中國交通運輸部運輸服務司副司長韓敬華表示，隨著疫情防控平穩轉段，國內人員流動明顯增加，營業性客運量和自駕出行量預估將創 2020 年以來五一連假新高。從出行區域看，長三角、珠三角、成渝等城市群、中心城市、熱門旅遊城市將成為熱門出行區域。

近日中國股市走低，美國中概股也賣壓湧現。在美上市中概股 4 月來市值共計蒸發逾 1,000 億美元，且那斯達克金龍中國指數周二收盤重挫 3.06%，利空是投資人對地緣政治緊張局勢的擔憂蓋過經濟樂觀預期的影響。