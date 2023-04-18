〈陸港盤後〉 中國上季GDP成長率加速至4.5% A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周二（18 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.23%，最新數據顯示，中國上季經濟成長 4.5%，寫下一年來最大增幅，顯示中國政府解除封控措施帶動消費者支出與工廠產出，為經濟復甦步上正軌的跡象。

滬指周二收盤漲 0.23% 報 3,393.33 點，深成指漲 0.04% 報 11,860.4 點，創業板指跌 0.14% 報 2,431.1 點；兩市成交額合計人民幣 1.0600 兆元，「北向資金」淨買入 22.64 億元。

半導體類股大跌，旅遊餐飲、石油、建築、醫藥、電力、地產、券商等族群走低，保險、煤炭、食品飲料、銀行、家居、家電等類股則齊揚。

香港恒生指數周二收盤跌 0.63%，恒生科技指數跌 1.21%。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，第 1 季國內生產毛額（GDP）較去年同期擴張 4.5%，優於經濟學家原估的 4%，也優於去年第 4 季的 2.9％。

消費者支出回升和政府基建投資增加，有助於帶動上季經濟成長。 不過，經濟數據也出現好壞參半的信號。3 月工業生產較一年前成長 3.9%，但增幅比市場預估的 4.4% 小，且上季固定資產投資金額成長放緩至 5.1%，不如預期，全國房地產開發投資金額也持續減少。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，經濟成長內生動力逐步增強，宏觀政策顯效發力，整體經濟運行有望好轉。付凌暉說，去年第 2 季受疫情影響，基數較低，今年第 2 季經濟成長率可能會明顯比第 1 季高，隨著基數升高，第 3、4 季的增幅會比第 2 季小。

目前經濟學家對政府是否需要推出更多刺激措施意見分歧，而北京把全年經濟成長目標定在 5% 左右，顯示政府提出重大經濟支持措施的機率偏低。

澳盛銀行（ANZ）大中華區首席經濟學家楊宇霆說：「中國經濟成長動能增強，央行沒必要降息，只需要確保貨幣市場擁有充足流動性。」

中國央行周一展開 1,700 億元 1 年期 中期借貸便利（MLF）操作，淨投放量為 200 億元，規模為去年 11 月以來最少，並且是央行連續第五個月超額續作 MLF。利率則維持在 2.75% 的水準。

中國央行總裁易綱上周在出席國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季例會時則說，中國經濟正在回升，預估今年 GDP 將擴張 5% 左右，且通膨保持在低點，房地產市場出現積極變化。