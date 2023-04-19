〈陸港盤後〉美國Fed官員放鷹 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周三（19 日）收盤齊跌，利空包括美國聯準會（Fed）官員放鷹，且美媒披露拜登政府準備在本月對中國推出投資禁令，以遏制中國科技與軍事發展。

滬指周三收盤跌 0.68% 報 3,370.13 點，深成指跌 0.84% 報 11,760.27 點，創業板指跌 0.63% 報 2,415.76 點；兩市成交額合計人民幣 1.0826 兆元，「北向資金」淨流出 9.16 億元。

旅遊、媒體類股強勢拉升，CPO、信創、雲端運算、人工智慧（AI）等族群活躍；券商、家居、建材、地產、汽車、醫藥、石油、食品飲料、釀酒等類股同步走低。

香港恒生指數周三收盤大跌 1.37%，恒生科技指數重挫 2.39%。

Fed「鷹王」、聖路易聯準銀行總裁布拉德 （James Bullard）周二表態贊成央行「持續升息」，以抑制通膨，並認為美國經濟衰退的擔憂被誇大。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 （Raphael Bostic）周二則表示，贊成下月 Fed 再次升息，然後在相當長的一段時間內把利率維持在 5% 以上的水準。

另據美國政治新聞網站 Politico 報導，白宮已開始向商會等產業團體說明即將提出的最新對中投資管制措施，預計內容包含要求業者向政府通報對中國科技企業的新投資案，並禁止微晶片等關鍵領域生意往來。

當前美中關係處於微妙時刻。拜登政府一直想減緩美中關係緊張，並與北京維持經貿往來。《彭博》曾在 3 月下旬報導，美國總統拜登原希望在中國「兩會」結束後某個時間點與中國國家主席習近平通話，但消息人士透露，習近平並未回應美方的通話要求。

拜登團隊連月來雖表示無意與中國脫鉤，但仍準備採取一系列行動，鎖定中國經濟關鍵領域。除了上述投資禁令外，拜登政府也正考慮封殺高人氣短影音應用程式（App）TikTok。一名高層貿易官員上周也說，美國可能提高關稅，以表達對中方未達成美中第一階段貿易協議目標的不滿。