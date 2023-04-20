〈陸港盤後〉中國LPR連續第八個月按兵不動 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周四（20 日）收盤齊跌，滬指跌 0.09%，中國 4 月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，連續第八個月按兵不動。

滬指周四收盤跌 0.09% 報 3,367.03 點，深成指跌 0.37% 報 11,717.26 點，創業板指跌 1.2% 報 2,386.67 點，兩市成交額合計人民幣 1.1387 兆元，「北向資金」淨流入 46.97 億元。

建築、家用電器、石油等類股走高，旅遊、電氣設備、酒店餐飲、有色金屬等族群齊跌。

香港恒生指數周四收盤漲 0.14%，恒生科技指數跌 0.09%。

中國人民銀行（央行）周四授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 報 3.65%，上月為 3.65%，5 年期以上 LPR 報 4.3%，上月為 4.3%。

4 月 LPR 報價出爐前，經濟學家普遍預料央行很可能會按兵不動。上季社融、信貸數據持續強勁，結構持續好轉，顯示貨幣政策已經在靠前發力。房地產、消費等薄弱環節也出現好轉跡象，央行繼續增強貨幣寬鬆力道的必要性降低。

此外，央行近期多次表態目前實際利率水準已經較為合適，向市場釋出降息機率偏低的明確信號。

央行在周一展開人民幣 1,700 億元中期借貸便利（MLF）操作和 200 億元公開市場逆回購操作，當日有 180 億元逆回購和 1,500 億元 MLF 到期，流動性淨投放 220 億元，為連續第五個月加量續作，淨投放規模為為今年來最少。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，本月央行不調降 LPR，可能有三個原因：一是 3 月金融數據持續強勁，信貸供需兩旺，顯示市場利率整體處於合理水準；二是銀行本身淨息差壓力較大；三是國內經濟穩步復甦，房地產產業景氣出現回暖跡象。

東方金誠首席宏觀分析師王青也說，近來央行透過公開市場操作、加量續作 MLF，以及全面降準等政策組合，有效控制市場利率上行勢頭，引導其在政策利率水準附近平穩波動。這將有效控制銀行在貨幣市場上的批發融資成本過快上升。

王青並認為，若本季房市回暖過程出現反覆，未來不排除在 MLF 利率不動的情況下，央行單獨把 5 年期以上 LPR 報價下調 10-15 個基點。

此外，中國股市鋰電類股大跌，其中寧德時代 (300750-CN) 股價的跌幅超過 3%，利空是據《財聯社》報導，寧德時代的排班，從「做七休一」變成「做五休一」，甚至是「做四休三」，部分一線工人最近出現「沒班加」的煩惱，顯示寧德時代一些產線「沒那麼忙了」，也揭示鋰電行業開工率下降現況。

鴻海集團 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 股價周四收盤則暴漲逾 10%，工業富聯在周三發布公告，表示網傳該公司丟失訂單的消息，均為不實傳聞。