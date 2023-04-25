壽險業去年理賠率飆到94%歷史新高 中華信評估今年仍高於5成

中華信評今 (25) 日出具報告指出，台灣壽險業去 (2022) 年理賠率創新高的情況已有改善趨勢，儘管今年理賠率占比仍可能高於 56%，但預期壽險業仍可在維持允當的流動性結構中，因應未來 12 個月的逆風挑戰。

中華信評指出，壽險業去年保費收入面臨各種挑戰，統計 2022 年壽險業的初年度保費收入年減 32%，但理賠率卻從 2021 年底的 65% 大幅提高至 94%，攀抵至歷史新高；另外，估算去年保險解約金在保險給付總金額中占比約 58%，也較 2021 年 43% 增加。

中華信評預估，儘管保險業今年理賠率可望從去年的 94% 高點下滑，但預期在保費收入成長停滯，研判今年理賠率可能仍高 5 年期平均值 56%，但在壽險業積極銷售長天期保單挹注下，今年保費收入下滑幅度可望趨緩。

中華信評指出，保戶行為模式也會影響壽險公司美元保單的現金流入與流出，壽險業的現金流量 (扣除保險給付) 產生能力受限，導致去年流動性緩衝空間縮小。

根據中華信評預估，截至去年底為止，壽險業的流動性比率已從 2021 年的 234% 降至 225%，但比率仍在極佳等級。

中華信評表示，當壽險公司因外匯避險成本升高且資本利得縮窄而面臨獲利阻力時，就會在管理流動性的穩定性這部分面臨更多挑戰，此時業者可能需要對投資進行處分以獲取流動性。

中華信評指出，在這種情況下壽險業者在對其投資做最佳化處分方面的選擇彈性可能會變少，2022 年壽險公司的平均資產報酬率已從 2021 年的 1.1% 降至 0.4%，預估 2023 年平均資產報酬仍將受限在約 0.3% 至 0.4% 之間。