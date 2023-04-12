產、壽險虧損拖累 國泰金Q1獲利68.8億元、年減近8成

國泰金 (2882-TW)3 月稅後純益 26.2 億元、年減逾 7 成；累計前 3 月稅後純益 68.8 億元、年減幅近 8 成，每股稅後純益 (EPS)0.46 元，主要與國泰人壽、國泰產險第 1 季虧損有關。

國泰金 3 月獲利持續回升，子公司核心業務動能及整體獲利維持穩健，國泰世華銀行累計稅後淨利續創歷史新高，國泰證券及國泰投信累計稅後純益亦創歷史次高。

核心子公司國泰人壽 3 月獲利轉正，單月稅後純益 2.6 億，主要是反映經常性收益挹注及避險成本控管得宜，儘管今年以來金融市場仍持續波動，所幸公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現尚屬良好，累計前 3 月國壽稅後虧損仍有 23.4 億元。

國壽表示，3 月傳統避險成本走高雖持續構成挑戰，然經常性收益增長及替代避險表現良好，目前國壽外匯價格變動準備金餘額維持在逾 420 億的充裕水準，將有助吸收匯率波動、緩和傳統避險成本，增進整體外匯管理彈性。

在資本方面，受惠於股、債市回升，金融資產未實現狀況改善，3 月國壽淨值比逾 7.3%，資本適足率 (RBC) 也高於法令要求，體現資本維持穩健，清償能力無虞。

國泰產險 3 月淨損 9.5 億元、累計淨損 5.8 億元，單月虧損主要是防疫保單受 228 連假效應及防疫政策鬆綁影響，導致使實際賠款高於去年底預估賠款。以銷售量最大之防疫險保單型別來看，預估其確診理賠率將達 63%，故增提相關準備金。

國泰產險表示，防疫保單理賠方面，3 月單月已賠付簽單賠款 32.3 億元、今年累計已賠付簽單賠款 98.9 億元，相關準備金餘額為 10.7 億元；在資本適足率部份，去年金控兩次共注資 200 億元，去年底 RBC 為 369%，資本穩健適足。

