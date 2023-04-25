〈車市〉賓士多款新車陸續登場 大改款E-Class年底導入

台灣賓士今 (25) 日最新指出，車用晶片短缺高峰已過，隨著車輛供應回穩，看好今 (2023) 年台灣的乘用車市場將成長 5-6%，也將陸續推出全新世代的豪華旗艦純電休旅 EQE SUV、EQS SUV，以及豪華大型休旅 GLE、GLE Coupe 小改款等車系，而全新世代 E-Class 預計年底導入台灣市場。

台灣賓士說明，到第三季前持續消化正 23 年式的訂單，隨著全球市場狀態回穩，已較能掌握引進新車時程，預料今年隨著車用晶片供應回穩，台灣乘用車市場成長 5-6%，有信心賓士銷售可超越去年的成績。

全新大改款的豪華休旅 GLC 於 1 月開始交車後，持續熱銷，台灣賓士統計，第一季已掛牌近千台，是豪華車系中最受歡迎的車款。

另一方面，台灣賓士新引進 EQ 電動車車型，也進一步帶動台灣賓士在第一季新車銷售達雙位數的成長；惟在市場掛牌數上，由於外匯車口數大幅減少，相較去年持平。

台灣賓士近期引進全新 A-Class 和 B-Class，以因應年輕族群和女性客群所需。

台灣賓士統計，自豪華小型車家族發展至今，去年達全年銷售比重約 30%，其中，A-Class 約 50% 車主年齡層為 25-45 歲， B-Class 約 60% 車主介於 35-55 歲，且相較於其它賓士車款，獲較多女性車主喜愛。

若以銷售區域來看，A-Class 和 B-Class 在雙北市和台中市占 50%，反映都會用車需求。

台灣賓士此次全新 A-Class 引進 A 180 四門轎車和五門掀背雙車型，均標配 AMG Line 跑車化套件；而全新 B-Class 提供 B 180 運動跑旅，擁有同級最大的靈活空間。

A 180 五門掀背 181 萬元起、A 180 四門轎車 183 萬元起、B 180 運動跑旅 177 萬元起，另同步引進的全新 A 35 4MATIC 和 A 45 S 4MATIC+，A 35 4MATIC 建議售價為 265 萬元起，A 45 S 4MATIC+ 則為 346 萬元起。

Mercedes-Benz 第一季全球總交車數 503,500 台，年增 3%，其中，歐洲市場表現最為強勢，成長達 8%。