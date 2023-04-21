盤中速報 - Presto Automation Inc(PRST-US)股價大漲至3.0300元，漲幅達14.34%

Presto Automation Inc(PRST-US)截至台北時間21日21:45股價上漲0.38美元，報3.0300美元，漲幅14.34%，成交量3,012,437（股），盤中最高價3.3200美元、最低價2.9200美元。
美股指數盤中表現
Presto Automation Inc(PRST-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+84.03%
- 近 1 月：+27.4%
- 近 3 月：+5.16%
- 近 6 月：+45.6%
- 今年以來：+15.72%
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