盤中速報 - Presto Automation Inc(PRST-US)股價大漲至3.0300元，漲幅達14.34%

Presto Automation Inc(PRST-US)截至台北時間21日21:45股價上漲0.38美元，報3.0300美元，漲幅14.34%，成交量3,012,437（股），盤中最高價3.3200美元、最低價2.9200美元。

美股指數盤中表現

Presto Automation Inc(PRST-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+84.03%
  • 近 1 月：+27.4%
  • 近 3 月：+5.16%
  • 近 6 月：+45.6%
  • 今年以來：+15.72%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+22.43%

$12,243

原投組報酬率

+17.28%

$11,728

投組標的成分

  • 40%

    偉訓

    3032

  • 20%

    華孚

    6235

  • 20%

    資通

    2471

  • 10%

    沛波

    6248

  • 10%

    台中銀TAROBO機器人量化中國基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞