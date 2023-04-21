AT&T Q1光纖營收年增3成 新增用戶連13季超過20萬

美國電信大廠 AT&T (T-US) 20 日公布第一季財報，移動通訊、消費性寬頻業務助攻下，第一季營收年增 1.4%，其中無線月租電話新增用戶連 11 季超過 40 萬，光纖業務營收年增 3 成，新增用戶連 13 季超過 20 萬。

AT&T 第一季營收 301 億美元，年增 1.4%，主要受惠移動通訊、消費性有線通訊營收成長，墨西哥事業也向上，整體抵銷企業有線通訊的疲軟，營業利益 60 億美元，年增 9%，繼續營業純益 44.53 億元，年減 11%，稀釋後每股純益 0.57 元。

主要業務通訊事業第一季營收占 292 億美元，年增 1%，其中移動通訊 (無線) 占 70%，以及企業有線通訊的 18%、消費性有線通訊的 10.9%；移動通訊第一季年增 2.5%，服務營收年增 5.2%、設備營收年增 4.7%。

AT&T 表示，第一季新增 5G 月租方案用戶 (postpaid) 54.2 萬，其中電話新用戶 42.4 萬，其他裝置用戶新增 17.4 萬，另外，新增預付卡方案 (Prepaid) 電話用戶 4 萬。

第一季月租電話用戶流失率 0.81%，較去年同期月增 0.02 個百分點，每使用者平均收入 (ARPU) 55.05 美元，年增 2%。

有線業務方面，AT&T 表示，企業有線由於傳統電話語音、數據服務需求疲弱拖累營收年減 5.5%；消費性有線受惠光線業務成長，帶動該業務營收年增 2.5%。

AT&T 表示，由於光纖業務營收第一季大增 30.7%，抵銷非光纖業務的雙位數衰退，使寬頻營收成長 7.3%，第一季光纖新增用戶 27.2 萬戶，總用戶達 750 萬戶，光纖 ARPU 達 65.92 美元，年增 9%。

在網路覆蓋方面，AT&T 5G 目前全美覆蓋 2.9 億的人口，其中，中頻段 5G 頻譜覆蓋 1.6 億人；光纖目前已覆蓋約 2500 光纖接點，消費者滲透率約 38%，預計 2025 年底仍有望通過 3000 萬個光纖接點。