福特CEO：必須重塑品牌以應對中國電動車市場的激烈競爭

福特汽車 (F-US) 執行長 Jim Farley 表示，面對中國持續蓬勃發展且競爭激烈的電動車 (EV) 市場，該公司需要重塑品牌，以應對這個全球最大的汽車市場。

Farley 週四 (20 日) 表示：「我們將不得不重新考慮福特品牌在中國意味著什麼。」不過他沒有詳細說明品牌重塑的相關細節。

今年第一季，福特在中國的汽車銷量下滑，其他老牌國際汽車製造大廠的銷量和市占率也都出現下滑，不過中國本土品牌電動車和插電式混合動力車商的汽車銷量卻在激增，像是比亞迪等。

Farley 表示，值得注意的是，少數在中國取得成功的高階品牌從一開始就是全電動的，重點專注技術、駕駛和服務的「數位體驗」。他也提及，中國汽車製造商小鵬汽車、蔚來汽車和理想汽車做的很好。「差異化實際上在於技術和服務。」Farley 說道。

福特汽車上月預估其電動車業務部門今年將虧損 30 億美元，但到 2026 年底仍有希望實現 8% 的稅前利潤率。另外該公司也表示，去年電動車業務虧損 21 億美元，但該虧損被其內燃機和車隊業務的 100 億美元營運利益所抵銷。

去年福特在中國出現 6 億美元的稅前虧損，而在歐洲則損益兩平，不過在南美實現 4 億美元的適度利潤，其中大部分稅前利潤 (92 億美元) 是來自北美。