盤中速報 - GD Culture Group Limited(GDC-US)股價急跌至2.5100元，跌幅達9.06%

GD Culture Group Limited(GDC-US)截至台北時間21日03:30股價下跌0.25美元，報2.5100美元，跌幅9.06%，成交量5,039（股），盤中最高價2.7200美元、最低價2.4200美元。
美股指數盤中表現
GD Culture Group Limited(GDC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.95%
- 近 1 月：+9.09%
- 近 3 月：-17.37%
- 近 6 月：-17.37%
- 今年以來：-17.37%
最新相關新聞
GD Culture Group Limited(GDC-US)截至台北時間21日03:30股價下跌0.25美元，報2.5100美元，跌幅9.06%，成交量5,039（股），盤中最高價2.7200美元、最低價2.4200美元。
美股指數盤中表現
GD Culture Group Limited(GDC-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.01%
$12,801
原投組報酬率
+18.30%
$11,830
投組標的成分
40%
3025
20%
6244
20%
5243
10%
6568
10%