盤中速報 - GD Culture Group Limited(GDC-US)股價急跌至2.5100元，跌幅達9.06%

GD Culture Group Limited(GDC-US)截至台北時間21日03:30股價下跌0.25美元，報2.5100美元，跌幅9.06%，成交量5,039（股），盤中最高價2.7200美元、最低價2.4200美元。

美股指數盤中表現

GD Culture Group Limited(GDC-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+16.95%
  • 近 1 月：+9.09%
  • 近 3 月：-17.37%
  • 近 6 月：-17.37%
  • 今年以來：-17.37%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.01%

$12,801

原投組報酬率

+18.30%

$11,830

投組標的成分

  • 40%

    星通

    3025

  • 20%

    茂迪

    6244

  • 20%

    乙盛-KY

    5243

  • 10%

    宏觀

    6568

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞