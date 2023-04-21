〈美股早盤〉美企財報憂喜參半 投資人評估最新經濟數據 主要指數漲跌互現

美股主要指數周五（21 日）開盤漲跌互現，投資人消化憂喜參半的企業財報，同時等待美國利率和經濟前景相關的更多數據線索。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 0.01%，那斯達克綜合指數跌近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 1.4%。

標普全球（S&P Global）周五公布的採購經理人（PMI）初步調查顯示，美國 4 月製造業 PMI 報 50.4，高於預期的 49 與前值 49.2，重返榮枯線之上；4 月服務業 PMI 報 53.7，高於預期 51.5 和前值 52.6，4 月綜合 PMI 報 53.5，預期 52.8，前值 52.3。

由於截至目前為止企業財報憂喜參半，交易員靜待更多經濟數據出爐，尋找有關通膨、經濟成長前景和聯準會（Fed）政策路徑的線索，美股開盤前主要指數期貨走勢波動。

儘管昨日公布的數據顯示就業市場開始降溫，但 Fed 的官員仍維持鷹派立場。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特表態支持再次升息抑制通膨，同時暗示有必要留意近期可能抑制性信貸和經濟的銀行業壓力。

美國 10 年期公債殖利率走穩，而對利率更敏感的兩年期美國公債殖利率下跌兩個基點；美元指數走勢穩定，有望創下 6 周來的首次單周上漲。另外，由於中美關係惡化的跡象促使交易員在周末前買入日元，日元表現優於大盤。

其他消息方面，有媒體報導指出，美國總統拜登計畫在數周內簽署行政命令，限制美國企業投資中國的部分關鍵領域，相關涵蓋範疇包括半導體、人工智慧和量子運算。

有市場分析指出，這是美國對中國一連串限制措施的下一步，不僅加劇美中兩國之間的緊張關係，也提高貿易成本並逐漸遠離全球化高峰。

截至台北時間周五（21 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.60%，至每股 105.89 美元

外媒報導指出，Google 母公司 Alphabet 將合併旗下 DeepMind 和 Google Brain 兩個人工智慧（AI）研究部門，從而結束倫敦和矽谷這兩大 AI 研究基地之間的內部競爭，在生成式 AI 領域奪回被微軟 (MSFT-US) 和 OpenAI 搶走的失地。

SAP(SAP-US) 早盤上漲 5.47%，至每股 133.80 美元

歐洲最大軟體公司 SAP 今年早些時候宣布裁員計畫，並打算將公司重點放在成長更快的雲端業務上後，第一季財報中給出高於分析師預期的營業利益指引。該公司預估 2023 年 Non-IFRS 營業利益為 86 億至 89 億歐元，高於分析師預期的 84.9 億歐元。

寶僑 (PG-US) 早盤上漲 4.18%，至每股 157.15 美元

寶僑公司 (Procter & Gamble) 周五 (21 日) 公布的上季度獲利和營收超出分析師的預期，因為較高的售價有助抵消對其產品的偏低需求。此外，該公司還將 2023 財年有機銷售額增長的財測從之前的 4% 至 5% 上修至 6%。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月製造業 PMI 報 50.4，預期 49，前值 49.2

美國 4 月服務業 PMI 報 53.7，預期 51.5，前值 52.6

美國 4 月綜合 PMI 報 53.5，預期 52.8，前值 52.3

華爾街分析：

BMO Family Office 投資長 Carol Schleif 表示：「到目前為止，財報季開局平平，許多公司的盈利預期已經降低，這有助於解釋過去幾天主要股指缺乏變動的原因。」她還預計，美股將於一段時間繼續區間波動。

Jefferies International Ltd. 策略師 Mohit Kumar 表示：「我們認為美國經濟將在下半年陷入衰退，預估經濟數據持續走弱。一旦 Fed 在 5 月完成最後一次升息，市場將開始關注疲弱的經濟數據，而糟糕的數據將成為市場的壞消息。」