〈美股早盤〉美企財報憂喜參半 投資人評估最新經濟數據 主要指數漲跌互現

〈美股早盤〉美企財報憂喜參半 投資人評估最新經濟數據 主要指數漲跌互現（圖：REUTERS/TPG）
〈美股早盤〉美企財報憂喜參半 投資人評估最新經濟數據 主要指數漲跌互現（圖：REUTERS/TPG）

美股主要指數周五（21 日）開盤漲跌互現，投資人消化憂喜參半的企業財報，同時等待美國利率和經濟前景相關的更多數據線索。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 0.01%，那斯達克綜合指數跌近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 1.4%。

標普全球（S&P Global）周五公布的採購經理人（PMI）初步調查顯示，美國 4 月製造業 PMI 報 50.4，高於預期的 49 與前值 49.2，重返榮枯線之上；4 月服務業 PMI 報 53.7，高於預期 51.5 和前值 52.6，4 月綜合 PMI 報 53.5，預期 52.8，前值 52.3。

由於截至目前為止企業財報憂喜參半，交易員靜待更多經濟數據出爐，尋找有關通膨、經濟成長前景和聯準會（Fed）政策路徑的線索，美股開盤前主要指數期貨走勢波動。

儘管昨日公布的數據顯示就業市場開始降溫，但 Fed 的官員仍維持鷹派立場。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特表態支持再次升息抑制通膨，同時暗示有必要留意近期可能抑制性信貸和經濟的銀行業壓力。

美國 10 年期公債殖利率走穩，而對利率更敏感的兩年期美國公債殖利率下跌兩個基點；美元指數走勢穩定，有望創下 6 周來的首次單周上漲。另外，由於中美關係惡化的跡象促使交易員在周末前買入日元日元表現優於大盤。

其他消息方面，有媒體報導指出，美國總統拜登計畫在數周內簽署行政命令，限制美國企業投資中國的部分關鍵領域，相關涵蓋範疇包括半導體、人工智慧和量子運算。

有市場分析指出，這是美國對中國一連串限制措施的下一步，不僅加劇美中兩國之間的緊張關係，也提高貿易成本並逐漸遠離全球化高峰。

截至台北時間周五（21 日）21 時許：
焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.60%，至每股 105.89 美元

外媒報導指出，Google 母公司 Alphabet 將合併旗下 DeepMind 和 Google Brain 兩個人工智慧（AI）研究部門，從而結束倫敦和矽谷這兩大 AI 研究基地之間的內部競爭，在生成式 AI 領域奪回被微軟 (MSFT-US) 和 OpenAI 搶走的失地。

SAP(SAP-US) 早盤上漲 5.47%，至每股 133.80 美元

歐洲最大軟體公司 SAP 今年早些時候宣布裁員計畫，並打算將公司重點放在成長更快的雲端業務上後，第一季財報中給出高於分析師預期的營業利益指引。該公司預估 2023 年 Non-IFRS 營業利益為 86 億至 89 億歐元，高於分析師預期的 84.9 億歐元

寶僑 (PG-US) 早盤上漲 4.18%，至每股 157.15 美元

寶僑公司 (Procter & Gamble) 周五 (21 日) 公布的上季度獲利和營收超出分析師的預期，因為較高的售價有助抵消對其產品的偏低需求。此外，該公司還將 2023 財年有機銷售額增長的財測從之前的 4% 至 5% 上修至 6%。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 4 月製造業 PMI 報 50.4，預期 49，前值 49.2
  • 美國 4 月服務業 PMI 報 53.7，預期 51.5，前值 52.6
  • 美國 4 月綜合 PMI 報 53.5，預期 52.8，前值 52.3
華爾街分析：

BMO Family Office 投資長 Carol Schleif 表示：「到目前為止，財報季開局平平，許多公司的盈利預期已經降低，這有助於解釋過去幾天主要股指缺乏變動的原因。」她還預計，美股將於一段時間繼續區間波動。

Jefferies International Ltd. 策略師 Mohit Kumar 表示：「我們認為美國經濟將在下半年陷入衰退，預估經濟數據持續走弱。一旦 Fed 在 5 月完成最後一次升息，市場將開始關注疲弱的經濟數據，而糟糕的數據將成為市場的壞消息。」

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