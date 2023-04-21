股息年年增長 寶僑今晚發布季報、谷歌將整合人工智能部門到DeepMind！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 24 分)

■ 道瓊指數：下跌 -21 點，跌幅 -0.06% 至 33888。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 2.25，漲幅 0.02% 至 13076.50。

■ 標普 500 指數：下跌 -1.50，跌幅 -0.04% 至 4151.00。

【今日總經數據】美國聯準會官員 Cook 演說、美股標普製造業 PMI。

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二、美股盤前關注重點

1. 寶僑發布 2023 財年第三季季報：配息年年成長股寶僑 (PG.US) 將於今晚盤前發布第三季季報，今年 4 月 11 日，寶僑已宣布再調漲其股息至 0.9407 美元，將於 2023 年 5 月 15 日支付給今年 4 月 21 目收盤後仍登記在冊的股東，對於本次寶僑的季報市場預期季度收入預期將達 19.3B，EPS 預估將達 1.33 美元。品牌細項分類來說，Beauty 銷售額預估為 3.4B、Grooming 銷售額預估將為 1.4B、Healthcare 銷售額預估將為 2.7B、Baby& Feminine & Family care 銷售額預估將為 4.9B，另外，有機銷售額將增漲 4%。

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2. 谷歌將整合人工智能部門到 DeepMind：近日谷歌宣布創 Google DeepMind 新部門，將由 Google Research 的 DeepMind 團隊和 Google Brain 團隊組成，該部門將由 DeepMind 研究副總裁 Koray Kavukcuoglu 領導，Google Research 產品副總裁 Eli Collins 將加入 Google DeepMind 擔任產品副總裁，而 Google Brain 負責人 Zoubin Ghahramani 將成為 Google DeepMind 研究領導團隊的成員，此部門將以發展人工智能相關研究和產品。

3. AT&T 第一季自由現金流不如預期，大跌 10.41%：美國三大電信巨頭之一 AT&T(T.US) 昨日發布第一季季報，季度營收達 301 億美元，較去年同期增長 1.4%，EPS 為 0.57 美元。其中自由現金流僅 10 億美元，遠低於市場預期的 26 億美元，本季度末總債務為 1375 億美元，淨債務為 1347 億美元。縱使公司表示全年預計產生 160 億美元的自由現金流，仍導致股價昨日大跌 10.41% 至 17.65 美元。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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