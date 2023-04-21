盤中速報 - 永豐餘(1907)急拉2.03%報32.95元，成交10,894張

永豐餘(1907-TW)近5分K漲速2.03%，21日09:05報32.95元，成交10,894張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
永豐餘(1907-TW)近5日股價上漲8.89%，所屬產業為造紙工業，相關造紙類指數上漲5.88%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,059 張
- 外資買賣超：+4,320 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：+742 張
- 融資增減：+1,306 張
- 融券增減：+63 張
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AI優化後報酬率
+25.89%
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原投組報酬率
+18.02%
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投組標的成分
40%
3025
20%
6244
20%
5243
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