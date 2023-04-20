台股收黑險守15700點 外資連4賣 三大法人聯手賣超127.77億元

台股今 (20) 日走勢震盪，盤中一度跌破 15700 點關卡，電子股有壓，但權王台積電股價回穩，吸引買盤進駐，加上航運、造紙股表現有撐，加權指數終場下挫 62.95 點，收在 15707.52 點。三大法人同站賣方，聯手賣超 127.77 億元，外資已連 4 日提款。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 91.66 億元，為連 4 賣；投信續賣超 10.35 億元，為連 3 賣；自營商也轉為賣超 25.81 億元。三大法人合計賣超 127.77 億元。

台積電 (2330-TW) 法說會下午登場，吸引買盤進場押寶，推升股價走揚，終場收 513 元，漲幅 0.59%；鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 等電子權值股也守在盤上。不過，國巨 (2327-TW)、研華 (2395-TW)、矽力 * -KY(6415-TW)、南亞科 (2408-TW) 等賣壓仍偏重。

高價股方面，大立光 (3008-TW) 收平盤 2030 元，守住股后寶座，在 AI 伺服器題材加持下，世芯 - KY(3661-TW) 及創意 (3443-TW) 獲買盤力挺，上漲 1-3%，不過，旭隼 (6409-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 股價下跌 2-3%，賣壓較重，千金股漲跌互見。

貨櫃雙雄逆勢走強，尤其長榮 (2603-TW) 股價上漲逾 1%，扮演撐盤要角。傳產股普遍走弱，其中，亞德客 - KY(1590-TW)、和泰車 (2207-TW) 股價重挫逾 3%，統一 (1216-TW)、華新 (1605-TW) 也下挫逾 1%。

政府擬籌設碳交易平台，華紙 (1905-TW)、永豐餘 (1907-TW)、農林 (2913-TW) 因擁有龐大林木資產，堪稱台股中的「碳匯富翁」，受此議題激勵，華紙今天爆量強攻漲停，永豐餘、農林漲停打開，整體造紙類股表現強勢，包括正隆 (1904-TW)、寶隆 (1906-TW) 等，也有 2-3% 的漲幅。

櫃買指數終場重挫近 2%，連漲多日的觀光股面臨調節賣壓，王品 (2727-TW) 落入跌停，收 313 元，六角 (2732-TW)、寒舍 (2739-TW)、瓦城 (2729-TW) 等多檔大跌超過半根停板。

生醫族群普遍回檔，生技股王保瑞 (6472-TW) 昨天寫下新天價後，今天遭遇賣壓，重挫逾 6%，失守 800 元大關；此外，鈺緯 (4153-TW) 遭打入跌停，健喬 (4114-TW)、中裕 (4147-TW) 也賣壓沉重，但雙美 (4128-TW)、博晟生醫 (6733-TW) 兩檔逆勢獲資金點火，再度噴出漲停。