盤中速報 - 台船(2208)急拉2.34%報26.1元，成交12,246張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.34%，21日11:09報26.1元，成交12,246張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台船(2208-TW)近5日股價下跌3.17%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌0.34%。台灣加權指數下跌0.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-20,231 張
- 外資買賣超：-20,458 張
- 投信買賣超：-10 張
- 自營商買賣超：+237 張
- 融資增減：+3,313 張
- 融券增減：+344 張
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