盤中速報 - 台船(2208)急拉2.34%報26.1元，成交12,246張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.34%，21日11:09報26.1元，成交12,246張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台船(2208-TW)近5日股價下跌3.17%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌0.34%。台灣加權指數下跌0.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-20,231 張
  • 外資買賣超：-20,458 張
  • 投信買賣超：-10 張
  • 自營商買賣超：+237 張
  • 融資增減：+3,313 張
  • 融券增減：+344 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.92%

$11,992

原投組報酬率

+14.91%

$11,491

投組標的成分

  • 40%

    星通

    3025

  • 20%

    茂迪

    6244

  • 20%

    乙盛-KY

    5243

  • 10%

    宏觀

    6568

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞