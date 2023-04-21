〈美股盤後〉台積電ADR喜漲 特斯拉下殺近10% 四大指數盡墨

華爾街消化喜憂參半的財報，聯準會官員「放鷹」，美債殖利率下降，反映經濟放緩擔憂，美股主指週四 (20 日) 震盪走低。

特斯拉財報遜色，其股價崩近 10%，拖累非必需消費類股，能源股同樣是重災區。不過，台積電法說第一季雙率 (毛利率、營益率) 超標，台積電 ADR 喜漲逾 2%。

道瓊指數收盤挫低逾 110 點。標準普爾 500 指數和那斯達克綜合指數分別下跌 0.6% 和 0.8%，費半指數則近乎持平。

數據方面，新一批經濟數據預告著經濟萎縮，而且放緩的幅度可能比預期來得高。費城製造業指數創 2020 年 5 月最低，而美國上周新申領失業援助人數增加 5000 人，達到 24.5 萬人，多過市場預期，與此同時，美國 3 月份成屋銷售月減 2.4%，低於預期的 1.5%。

政經方面，繼鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 支持繼續升息後，「鷹后」克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表態支持再次升息，但同時提醒須保持謹慎態度，留意銀行業動盪帶來的潛在經濟風險。

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週四表示，銀行危機已經淡化，但當局必須提升應對危機的能力。

《路透》針對 105 名經濟學家的調查顯示，經濟學家普遍預期美聯準會將在 5 月份升息 1 碼，隨後在 2023 年剩餘時間內都將維持利率不變。BBH Global Currency Strategy 針對聯準會最新褐皮書分析，研判聯準會下月升息 1 碼。

《彭博》週四引述消息人士指出，美國總統拜登計劃在未來幾週內簽署一項行政命令，限制美國企業對中國經濟關鍵領域的投資，涉及晶片、人工智慧和量子科技投資。

美國財政部長葉倫週四發表重大演說提到，美中關係並非是零和賽局，美中經貿脫鉤的結果將是災難性的，呼籲兩國建立「建設性和公平」的經濟關係。

美股週四 (20 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊幾乎盡墨，僅必需消費品板塊一枝獨秀，非必需消費品、房地產和能源板塊領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王幾乎全軍覆沒。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.47%；Meta (META-US) 下跌 1.22%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.58%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.07%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.81%。

道瓊成分股逾半挫低。Verizon Communications (VZ-US) 下跌 3.65%；思科 (CSCO-US) 下跌 3.04%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.81%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.31%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.55%。

費半成分股互有消長。科林研發 (LRCX-US) 飆升 7.23%；美光 (MU-US) 上漲 1.34%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.96%；AMD (AMD-US) 漲 0.19%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.67%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.26%；高通 (QCOM-US) 漲 0.084%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.36%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.17%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.36% 至每股 89.29 美元，換算價 546.54 元，折溢價率達 6.54%。台積電第一季雙率 (毛利率、營益率) 超預期，預估第二季合併營收為 152 億美元到 160 億美元，毛利率介於 52%-54%，今年資本支出維持 320 億到 360 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 狂瀉 9.75% 至每股 162.99 美元，創 1 月 3 日以來最差單日表現，其他汽車製造商也隨之淪陷。

特斯拉 Q1 受到連續降價影響，總毛利率 (19.3%) 創下兩年來最低 (圖：shutterstock)

特斯拉第一季受到連續降價影響，總毛利率 (19.3%) 摔落至 2 年來最低。特斯拉執行長馬斯克稱，特斯拉可以犧牲其領先同業的利潤，在經濟衰退期間推動銷量增長，應對在中國日益激烈的競爭。

蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.58% 至每股 166.65 美元。印度電子暨資訊科技部副部長 RajeevChandrasekhar 指出，蘋果未來數年在印度的投資和出口額可能增至目前的 2 到 3 倍。

中國智慧電動汽車公司 U Power (UCAR-US) 週四赴美上市，首日大漲逾 600%，收盤報 43.18 美元。

AT&T (T-US) 收跌 10.41% 至每股 17.65 美元，創 2000 年以來最大單日跌幅。該公司最新財報差強人意，電話用戶連續 11 個季淨增超 40 萬，但自由現金流僅 10 億美元，不如市場預期。

關鍵數據

美國上週初領失業金人數報 24.5 萬，預期 24 萬，前值 24 萬

美國上週續領失業金人數報 186.5 萬，預期 182 萬，前值 180.4 萬

美國 4 月費城聯準銀行製造業指數報 - 31.3，預期 - 19.2，前值 - 23.2

華爾街分析

截至週四的 FactSet 數據顯示，本財報季到目前為止，標普成份股中約有 16% 的公司公布業績，其中有約 76% 企業的獲利超出預期。

美國銀行財富管理高級投資總監 William Northey 說：「這些公布財報的公司，並不是決定大盤沉浮的因素，目前為止，美股財報有喜有憂，個股依據特定公司的財報及預期作出反應，但大盤並未受到這些公司財報的影響。」

Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 研判：「如果聯準會維持不變，廣泛的金融狀況應該會收緊，經濟應該會減速進入衰退，股市應該會大幅下跌。」

道富環球市場高級多資產策略師 Marija Veitmane 點評：「通膨不會自己消失。聯準會是否有足夠的決心來破壞經濟以降低通膨，這仍是一個問題，目前看來他們仍然有足夠的決心。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主