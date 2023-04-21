郭明錤：M3下半年量產 15吋MacBook Air內建2種規格M2

郭明錤：M3下半年量產 15吋MacBook Air內建2種規格M2 (圖片：翻攝appleinisder)
郭明錤：M3下半年量產 15吋MacBook Air內建2種規格M2 (圖片：翻攝appleinisder)

天風國際證券分析師郭明錤週四 (20 日) 透露，15 吋新款 MacBook Air 將選備兩種規格的 M2 系列處理器，而 M3 處理器的量產時間落在今年下半年。

郭明錤週四推文指出，他預測 15 吋 MacBook Air 將採用 M2 系列處理器，並提供兩種規格，差異點主要在於 GPU 核心的多寡，這與 13 吋 MacBook Air 採用兩種規格的 M2 處理器類似。

郭明錤預計，M3 處理器量產時間落在今年下半年，略早於 M3 Pro 與 M3 Max。

15 吋新款 MacBook Air 傳選備兩種規格的 M2 處理器 (圖片：翻攝 macrumors)
15 吋新款 MacBook Air 傳選備兩種規格的 M2 處理器 (圖片：翻攝 macrumors)

換言之，如果 M3 要 2023 年下半年才量產，那麼今年 6 月 2023 年「全球開發者大會」 (WWDC)，蘋果應該無法推出 M3 版 MacBook Air，因此最多只能發表 15 吋 MacBook Air。而 M3 版 MacBook Air 預計要下半年才可望推出。

郭明錤說法和台積電法說會吻合，台積電最新法說會上指出，受惠客戶新產品推出，3 奈米產能滿載，將於第三季開始大量貢獻營收，下半年業績可望優於上半年。外界預測台積電所指的客戶是蘋果。

郭明錤週四還預測，15 吋 MacBook Air 在 2023 年出貨預估約 500 萬至 600 萬部。

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.36% 至每股 89.29 美元，換算價 546.54 元，折溢價率達 6.54%。蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.58% 至每股 166.65 美元。

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