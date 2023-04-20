〈財報〉房市疲軟 黑石集團上季獲利暴跌

私募股權資產最大管理公司黑石公司 (BX-US) 周四 (20 日) 表示，其第 1 季可分配收益同比下降 36%，原因是房市疲軟使其無法套現部分持股。

黑石集團一直在努力解決其旗艦房地產收益信託基金 (BREIT) 的贖回問題，促使其行使權利，自去年 11 月以來設定每月以該基金當季資產淨值的 5% 為門檻，以阻止投資者大幅提款。

由利率上升、對經濟放緩的擔憂，以及企業在新冠疫情後整合辦公空間引發的商業地產放緩，也讓黑石集團無法以高價出售其許多房產基金資產 。

黑石表示，第 1 季代表股東分紅現金的可分配收益從一年前的 19.4 億美元降至 12.5 億美元。 根據 Refinitiv 的數據，這意味著每股可分配收益為 97 美分，略高於分析師平均預期的 96 美分。

黑石的費用相關收益下降 9% 至 10.4 億美元，原因是資產銷售減少導致業績費用下降。

黑石的投機型基金和核心房地產基金在第 1 季分別貶值 0.4% 和 1.6%。企業私募股權和私募信貸基金分別上漲 2.8% 和 3.4%。

黑石集團至第 1 季底管理總資產為 9913 億美元，同比增加 8%。它設定 2022 年底資產達到 1 兆美元的目標，由原定的 2026 年提前。

根據普遍接受的會計原則，黑石報告的營收僅有 2.11 億美元，低於上年的 25 億美元，原因是資產銷售下降以及資產價值下降。