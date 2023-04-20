〈台積電法說〉下修營收展望、電價漲影響毛利率、高雄廠轉先進製程 一文看懂九大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (20) 日舉行法說會，公布今年第一季每股賺 7.98 元，毛利率 56.3% 飛越財測，但因半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，因此下修第二季及今年營收展望，此外，大戶電價調漲也進一步影響毛利率。《鉅亨網》整理本場法說會九大重點，讓讀者一文看完快速看懂。

●首季每股賺 7.98 元

台積電公布第一季財報，毛利率 56.3%，營益率 45.5%，雙率再度飛越財測，稅後純益 2069.9 億元，季減 30%，年增 2.1%，每股純益 7.98 元，優於市場預期。

●Q2 營收估季減 6.7%

台積電指出，受客戶進一步調整庫存影響，預期第二季營收為 152-160 億美元，以中間值估約季減 6.7%，以 1 美元兌換新台幣 30.4 元計算，營收估達 4620.8-4864 億元，相當於季減 4.37-9.15%，毛利率估 52-54%，營益率 39.5-41.5%，雙率均較第一季下滑。

●下半年營收看增

魏哲家表示，終端市場對智慧型手機與 PC 需求持續疲弱，預期 7/6 奈米產能利用率將緩步回溫，第二季營運受客戶進一步去化庫存影響，但下半年在客戶推出新品驅動下，營收將較上半年強勁成長。

●下修今年美元營收

魏哲家指出，受總體經濟因素、市場需求持續疲弱影響，上半年庫存去化時間較原先預期長，因此，今年半導體 (除記憶體外) 產業營收由原預估的下滑 4% 修正至下滑 4-6%，晶圓代工產業由衰退 3% 調整至衰退 7-9%，台積電今年美元營收由微幅成長下修至下滑 1-6%，仍將優於產業平均。

●電價調漲影響毛利率

黃仁昭表示，由於產能利用率下滑，4 月 1 日起產業高壓以上用電大戶電價調漲 17%，影響第二季毛利率表現，加上 3 奈米量產、拓展海外生產據點等因素，預期電力成本上升的影響將持續至下半年，並稀釋全年毛利率約 50 個基點。

●今年資本支出不變

台積電今年資本支出維持 320-360 億美元，黃仁昭指出，鑒於市場短期不確定性，將繼續審慎管理業務，並適時調整和緊縮資本支出，同時支持客戶成長的承諾。

●先進製程進度

魏哲家表示，3 奈米具備良好良率，今年將滿載生產，並從第三季開始大幅貢獻營收，今年營收占比將達 4-6%；3 奈米 E 已通過驗證並達成效能與良率目標，將在下半年量產。3 奈米 / 3 奈米 E 皆有許多客戶參與，量產第一年與第二年產品設計定案數量，將是 5 奈米的 2 倍以上。

2 奈米部分，魏哲家指出，2 奈米製程技術研發進展順利，將如期於 2025 年進入量產，在高效運算和智慧型手機相關應用方面，引起許多客戶的興趣與參與。

●高雄晶圓廠戰略調整

魏哲家表示，高雄晶圓廠興建工程照常進行，但市場動態變化快速，日本、中國都有 28 奈米廠擴建計畫，歐洲也評估蓋 28 奈米廠，因此高雄廠將朝更先進製程產能擴張。黃仁昭補充，可能會朝 3 奈米以下製程布局，但時間上會保持彈性。

●海外佈局

魏哲家指出，亞利桑那州廠儘管執照取得上存在一些挑戰，但第一期晶圓廠維持 2024 年底，以 4 奈米製程技術生產；日本特殊製程晶圓廠預計 2024 年底進入量產；中國南京 28 奈米廠也依計畫擴展，持續恪守所有規章制度，支持當地客戶。

歐洲設廠方面，魏哲家說，正與客戶和夥伴接洽，根據客戶需求和政府支持水準，評估建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。