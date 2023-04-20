〈財報〉大幅提列信貸損失準備金 Truist Financial Corp獲利低於預期

Truist Financial Corp (TFC-US) 周四 (20 日) 公布第 1 季獲利低於華爾街預期，因為該銀行提撥未雨綢繆資金，以應對可能出現的客戶拖欠貸款情況。

該行股價今年至今已下跌約 19%，在業績公布後的周四盤前交易下跌 1.4%。

在經濟預測動盪的背景下，銀行提高信貸損失準備金作為緩衝，預計在通膨環境中面臨高利率衝擊的客戶，有很高的可能性會錯過償還貸款的機會。

由於經濟不確定性增加，該行本季提撥 5.02 億美元的信貸損失準備金，而去年同期釋出的準備金為 9500 萬美元。

與此同時，第 1 季平均存款為 4085 億美元，較上季下降 1.2%，因為 3 月的銀行業危機動搖了人們對銀行業穩定性的信心，客戶開始追逐利率更高的替代方案。

目前各家地區銀行面臨著雙重任務，一方面要恢復客戶對其存款安全的信心，同時也要向投資人保證不會出現流動性緊縮。

根據 Refinitiv IBES 的數據，Truist 在截至 3 月 31 日的第 1 季每股獲利 1.05 美元，低於每股 1.14 美元的預期。

該行表示，本季淨利為 14.1 億美元，而去年同期為 13.3 億美元。