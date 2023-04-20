美上周初領失業金人數升至24.5萬 寫2021年11月來新高

美國勞工部周四（20 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 24.5 萬人，為 2021 年 11 月以來新高，高於市場預期的 24 萬人，較修正後前值 24 萬人增加 5 千人；上周續領失業金人數報 186.5 萬人，高於市場預期 182 萬人，創 2021 年 11 月 27 日以來新高，顯示就業市場開始出現鬆動。

截至 4 月 15 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24.5 萬人，高於市場預期的 24 萬人，較上周修正後的 24 萬人增加 5 千人，4 周移動平均值報 23.97 萬人。

截至 4 月 8 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.5 萬人，較上周修正後的 180.4 萬人增加 6.1 萬人，高於市場預期的 182 萬人，4 周移動平均值報 181.2 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

雖然每周的資料可能波動較大，但續領失業金人數上升進一步表明，就業市場開始失去動能。初領失業金人數也逐漸上升，而今年的職位空缺大幅減少，近幾個月來，許多公司（尤其是科技和金融服務公司）宣布裁員數千人。

話雖如此，即使在需求疲軟的情況下，許多雇主仍然不願解雇員工，因為他們面臨著填補經濟領域一系列空缺職位的挑戰。

同日公布的另一項資料顯示，由於需求疲軟，4 月費城聯準銀行製造業指數暴跌至 2020 年 5 月以來的最低水準。

自聯準會（Fed）去年開始升息以來，製造業總體處於低迷狀態，但不同地區的情況有所不同。在紐約州，隨著新訂單和出貨量的迅速回升，4 月經濟出人意料地出現了五個月來的首次成長。